Протесты в Белоруссии, последние новости на 16 октября 2020 года: что сейчас происходит в Республике

Мы собрали последние новости о протестах в Белоруссии на 16 октября 2020 года Фото: REUTERS

Милиция не уйдет с улиц, запад активизируется на белорусском направлении, ОДКБ отвечает военными маневрами - мы собрали последние новости о протестах в Белоруссии на 16 октября 2020 года.

На фоне продолжающихся на улицах Минска демонстраций, МВД Белоруссии напомнило согражданам, что не оставит улицы городов протестующим. В распоряжении милиционеров достаточно специальных средств, есть и табельное оружие - последнее, правда, готовы применить только в крайнем случае. Ранее в ведомстве отметили радикализацию акций протестов: все чаще в ход идут камни, бутылки, ножи. Активисты пытаются возвести на улицах городов баррикады, жгут покрышки. Все это не имеет ничего общего с гражданским протестом, напомнили в милиции.

Известную белорусскую баскетболистку Елену Левченко освободили из знаменитого изолятора на Окрестина в Минске. Спортсменка провела в нем 15 суток по решению суда - по обвинению в участии в несанкционированной акции.

Сразу два белорусских адвоката, защищавшие в судах оппозиционеров, лишились лицензии, сообщил Минюст республики. Речь об Александре Пыльченко (представлял интересы экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико и члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой) и Юлии Леванчук (защищала Максима Хорошина - избитого недавно владельца цветочного магазина). По данным Минюста, Леванчук была инициатором переписки со следователем, которая содержала "угрозы в его адрес и в адрес членов его семьи". А Пыльченко в прессе "допустил некомпетентные комментарии и фактически призывал к противоправным действиям".

Канада дополнила санкционный список еще 39 белорусскими чиновниками, расширив его до полных 60 имен. Избыточную активизацию западных партнеров по белорусскому сюжету отметил и президент республики Александр Лукашенко:

- Наши западные (как принято говорить) партнеры, уж слишком активизировавшись, переборщили в отношении Беларуси. Тихая, спокойная страна, а в Минске мы никак не можем голову взять в руки и подумать, как жить дальше. Но, я думаю, мы с этим обязательно справимся. В этом нет никаких сомнений, - заявил Лукашенко на совещании с генсекреатрем ОДКБ Станиславом Засем.

Также президент оценил масштабные военные учения в Гродно:

- Пристрелялись, по-военному говоря. Наверное, это все-таки образумило там, за пределами страны, что мы имеем хороший кулак и можем очень серьезно ответить.

Тем временем посол России в США Анатолий Антонов на заседании Американо-российского делового совета подчеркнул, что активные попытки вмешательства во внутренние дела Белоруссии беспокоят и Москву.

- Белоруссия - наш союзник, партнер по Союзному государству, ОДКБ, ЕАЭС и СНГ. Мы озабочены попытками оказать давление на белорусское руководство и дестабилизировать обстановку в стране. Считаем неприемлемым любое вмешательство извне во внутренние дела республики, любую поддержку антиконституционных акций, - напомнил дипломат.

Он также подчеркнул, что "белорусы могут сами разобраться в нынешней ситуации" и руководство республики "пытается вступить в диалог с гражданами, протестующими против того, что они считают ущемлением своих прав".