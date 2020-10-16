Виктор Мозес идеален для «Спартака», здесь он обретёт дом: что известно о новичке красно-белых

Мозес - идеальный вариант для «Спартака» Тедеско, и этому есть несколько причин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Московский «Спартак» закончил эпопею с поиском крайнего правого защитника и подписал 29-летнего латераля Виктора Мозеса. Арендное соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона с опцией полного выкупа.

Где-то выдохнул один Роман Зобнин, который, наконец, убежит с фланга на родной центр. Хотя Зобнин на фланге - это составляющее чемпионского фарта «Спартака».

Вернёмся к Мозесу: Нигериец с 2012-го года принадлежал лондонскому Челси. В этот период Мозес оказывался в аренде в «Ливерпуле», «Сток Сити», «Вест Хэме» и турецком «Фенербахче».

Последним его клубом стал миланский «Интер», в котором Мозес не был стабильным игроком основы, но принёс заметный вклад в реанимирование «нерадзурри» и, как следствие, реанимировал свою карьеру сам.

Получается, что Виктор Мозес приезжает в «Спартак» не в самой плохой форме, окрылённый. Судя по «арендной» судьбе Виктора, он приезжает в Москву обрести футбольный дом, а не купить очередной магнитик из очередного места работы.

Наш вердикт: Мозес - идеальный вариант для «Спартака» Тедеско, и этому есть несколько причин.

Необходимость в крайнем атакующем защитнике

Из свободных крайних правых защитников у «Спартака» остался лишь 36-летний Андрей Ещенко, который в основном выходит на замену под конец матча. В старте с правого фланга вынужден играть номинальный центральный полузащитник Роман Зобнин, который не сильно доволен новым (старым) ампула.

В то же время мы видим Айртона на левом фланге, который идеально вписывается в схему «Спартака», подпитывает атаки красно-белых и резво возвращается в оборону, где периодически пожарит, - ну да бог с ним. Главное, при взгляде на бразильца, дыра на правом флаге ментально расширяется.

При такой концепции игры, как у Доменико Тедеско, на фланги ложится большая роль как функциональная, так и системообразующая. А у «Спартака» такая брешь: отданный в аренду Рассказов, мегаопытный Ещенко и вообще не правый защитник Зобнин.

Мозес влюблён в схему Тедеско

Виктор Мозес - опытный европейский боец с явно атакующими направленностями. Протащить, убежать, отдать - это всё про нигерийца. У Виктора крутые физические данные от природы и отличная техническая база, видимо, от родоначальников футбола.

Мозес выигрывает у недавней цели красно-белых Сержа Орье ещё в одном не мало важном качестве - дисциплине. Если про француза ходили разные слухи, связанные с подрывом микроклимата команды, то Мозес в них не фигурировал даже в качестве заднего фона.

Главное приближающий Мозеса к «Спартаку» фактор - любимая схема Тедеско 3-5-2. Виктор Мозес - фанат правого фланга, и его нигерийцу нужно освободить полностью. Схема в три защитника и без номинальных крайних полузащитников позволяет это осуществить.

Техничность, дриблинг, короткий пас и кроссы

Не стоит ждать от «защитника» Мозеса феноменальных отборов и перехватов. Для этого «Спартаку» придётся провернуть ещё один трансфер с опорным полузащитником. Мозес - атакующее звено, и все его сильные качества говорят именно об этом.

Моторность, выносливость, взрывной темп позволит «Спартаку» разгонять атаки в полной мере, а Мозесу - раскрыться по-настоящему. Виктор может стать одним из самых техничных игроков москвичей. Обводки один в один дополняют и короткие передачи, и кроссы с фланга в центр.

При таком раскладе осталось лишь найти того, кто будет подчищать за нигерийцем, - с остальным он справится вполне.

Минусы: травматичность, возраст, привязанность к одному тренеру, аналогия с Шюррле

В 2012-м году Виктор Мозес попал в стан «аристократов», а сумел закрепиться в «Челси» только в сезоне 2015/16 при Антонио Конте. После ухода Конте, снова аренды, снова падения. Но в «Интере» нигериец вновь окрылился, и всё при том же Конте. Может, ключ от Виктора Мозеса есть только у итальянского специалиста?

Плюс, этот трансфер сопровождают всё те же мотивационные лозунги, что и переход Шюррле когда-то: «Большой футболист, перезапустить карьеру…».

К тому же Мозес травматичный футболист, но, что удивительно, никогда не ложился в лазарет с серьёзной травмой. Пропускал часто, регулярно, но по мелочи. Отделывался справкой от дежурного врача.

Впрочем, всё может измениться. Виктору без пяти минут 30 и риски получения серьёзных травм, как и риск того, что нигериец больше не заиграет на серьёзном уровне никогда, возрастают.

Если ко всем своим плюсам Мозес добавит ещё и везучесть, то «Спартак» провернул действительно крутой трансфер.