Правительство утвердило выходные дни в 2021 году

Во время праздничного концерта в парке. Фото: Евгения ГУСЕВА

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление, определяющее, как мы будем отдыхать в следующем году. Постановление было подписано премьером еще 10 октября, а 16 октября его опубликовали на сайте правительства.

Всего в 2021 году наш ждет семь праздничных периодов: с 1 по 10 января (10 дней – с пятницы по воскресенье), с 21 по 23 февраля (3 дня – с воскресенья по вторник), с 6 по 8 марта (3 дня – с субботы по понедельник), с 1 по 3 мая (3 дня – с субботы по понедельник), с 8 по 10 мая (3 дня – с субботы по понедельник), с 12 по 14 июня (3 дня – с субботы по понедельник), с 4 по 7 ноября (4 дня – с четверга по воскресенье).

Традиционно часть выходных будут перенесены. Так, в 2021 году 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря, соответственно. Так что новогодние праздники 2021-2022 начнутся уже с 31 декабря и оливье можно будет резать без отрыва на производственные дела.

Кроме того, нерабочую субботу, 20 февраля, перенесут на понедельник, 22 февраля, чтобы у граждан было три выходных дня подряд: с 21 по 23 февраля, то есть с воскресенья по вторник.

А вот в нынешнем году депутаты Госдумы отказались подарить россиянам 31 декабря в качестве выходного дня. С таким предложением обратился к коллегам глава думского комитета по труду Ярослав Нилов. И кстати, по опросу ВЦИОМ, почти половина россиян хотели бы отдыхать 31 декабря. Но народные избранники решили, что официально плодить праздники не стоит, тем более, что в большинстве организаций 31-го декабря и так сокращенный рабочий день (по данным соцопросов, полноценно работают в этот день только 27% процентов россиян).

А вот для крупного бизнеса, который занимается поставками товаров и работает с другими странами, лишний выходной день во время длинных новогодних каникул — это лишние финансовые потери. К тому же в этом году из-за пандемии россияне и так уже вдоволь наотдыхались. 36% россиян заявили во время недавнего опроса ВЦИОМ, что в России и так слишком много праздников. А это повышает опасность пьянок и драк. 12% россиян призывают больше работать, а 11% боятся, что у них уменьшаться доходы.