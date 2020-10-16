Раскрыто место, где обосновался Навальный после выписки из берлинского госпиталя

Политик Алексей Навальный. Фото: Евгения ГУСЕВА

Появилась информация о том, куда перебрался Алексей Навальный после месяца пребывания в берлинской клинике «Шарите». По данным немецких СМИ, россиянин (вероятно, вместе с семьёй) находится в деревне Ибах.

В Ибахе живет около 400 человек, это самый юг Германии, 15 км от швейцарской границы.

Место малолюдное, дорогое — в соседних посёлках в радиусе 10 км от Ибаха сложно найти номер в отеле дешевле 100 евро за ночь. В общем, почему здесь остановился Навальный — понятно: чистый воздух, покой, пешие (а при желании и конные) прогулки по альпийским лужайкам. Ни посторонних, ни толп наводнивших Германию беженцев — отдыхай, восстанавливай силы после многих дней на больничной койке.

Городок Ибах расположен в земле Баден-Вюртемберг на юге Германии. Фото: REUTERS

Но если за россиянина можно только порадоваться — то простые жители деревеньки испытывают смешанные чувства. В Ибахе фактически введено чрезвычайное положение — и это стало неожиданностью даже для местного старосты. Селение наводнено полицией и спецслужбами. От кого они охраняют постояльца — не ясно.

«По ночам теперь ездят машины, свет фар беспокоит животных, — рассказывает в беседе с немецким изданием Focus одна из местных жительниц, держащая лошадей на своей ферме. — Мы живём здесь ради покоя, но теперь тут сюрреализм».

Ещё любопытная деталь: наша попытка забронировать апартаменты или дом в Ибахе через сайты для съёма недвижимости на любой день между 16 и 30 октября не увенчалась успехом. 5-6 гостевых домов в окрестностях, предлагающих такие услуги, были в статусе «мест нет». Хотя этот округ в Южной Германии нельзя назвать сверхпопулярным курортом.

Возможно, из соображений безопасности, чтобы покой «личного гостя Меркель» никто не нарушал, эти гостевые дома были выведены из систем бронирования. Да и сотрудникам немецких спецслужб, наводнившим Ибах, тоже надо где-то жить.

Сроки снятия режима чрезвычайного положения в Ибахе неизвестны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Правда о лечении Навального: мог ли месяц его пребывания в «Шарите» действительно стоить 50 тысяч евро

Разбираем финансовую сторону скандала с «отравлением» (подробности).