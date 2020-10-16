Правительство дало добро на дачную амнистию до 2026 года

Дачной амнистией называют упрощенный порядок оформления права собственности на загородный дом. Фото: Евгения ГУСЕВА

Правительство, хотя и с некоторыми замечаниями, поддержало законопроект, по которому дачная амнистия для жилых и садовых домов продлевается до 1 марта 2026 года. Он был внесен в Госдуму летом. Парламентарии намерены рассмотреть документ в нынешнюю осеннюю сессию, предположительно 21 октября.

Сейчас дачная амнистия — упрощенный порядок оформления права собственности на дом — действует до 1 марта 2021 года. И распространяется только на садовые участки. Для участков под индивидуальное жилищное строительство и личное подсобное хозяйство полагается другой порядок: о строительстве там дома надо уведомлять местную администрацию.

В законопроекте предлагается не только продлить дачную амнистию еще на пять лет, но и распространить ее и на дома на участках под индивидуальное жилищное строительство и личное подсобное хозяйство. То есть их можно будет оформить по той же схеме, как и дома на садовых участках — понадобятся только технический план дома и декларация, никакие местные власти ни о чем уведомлять не надо.

Замечания правительства к законопроекту такие. Во-первых, не допустить под сурдинку дачной амнистии строительства «высоток на шести сотках» - проблема, с которой многие регионы уже сталкивались. «При доработке законопроекта ко второму чтению необходимо предусмотреть механизм недопущения государственной регистрации прав в предлагаемом упрощенном порядке на многоквартирные дома под видом индивидуального жилищного строительства», - записано в официальном отзыве правительства.

Кроме того, предлагается привести законопроект в соответствии с законом «О личном подсобном хозяйстве». По нему, жилые дома на таких участках можно строить только в пределах населенных пунктов.

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