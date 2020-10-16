Звезды под "короной": Асмус обвинили в обмане, а у Седоковой затравили маленького сына

Кристина Асмус стала одной из тех зараженных актрис, из-за которых отправили на карантин весь Театр Ермоловой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как и в первую волну эпидемии, артисты вновь в группе риска: постоянные съемки, вечеринки и светские рауты - с таким образом жизни уберечься от ковида удается лишь самым стойким.

Так, Кристина Асмус стала одной из тех зараженных актрис, из-за которых отправили на карантин весь Театр Ермоловой - до 28 октября все спектакли отменены, репетиции приостановлены. Болезнь у Асмус протекает в тяжелой форме, как предполагают поклонники, из-за слишком хрупкого телосложения. Первые три дня температура зашкаливала за 39, не помогали даже жаропонижающие - звезда дважды вызывала "скорую". Впрочем, от госпитализации отказалась, оставшись на самоизоляции в загородном доме, и теперь демонстрирует в соцсетях вид из окна, комментируя свое состояние заметно охрипшим голосом.

Однако, нашлись те, кто не поверил в диагноз знаменитости. Якобы звезде "Текста" заплатили за вымышленную болезнь, чтобы продвинуть в массы идею оставаться дома и беречь свое здоровье.

- Вы реально можете в своей голове представить такую ситуацию?! - возмутилась Асмус и изобразила, как глупо это могло бы выглядеть: «Здравствуйте, Кристина! Давайте вы напишете, что заболели, а мы вам за это заплатим. Пусть отменятся все ваши съемки, спектакли, премьеры, театр закроют. Сидите минимум две недели взаперти. Не видьте ребенка. Вы подведете тысячи людей, зато заработаете». - И я такая: "Да! Карта привязана к номеру". Так что ли?

О болезни Сергея Лазарева заговорили после того, как Театр имени Пушкина перенес на два месяца его октябрьский спектакль "Женитьба Фигаро". У других актеров, мол, есть дублеры, и если бы кто-то другой подхватил ковид, его бы попросту заменили. Впрочем, сам артист свое состояние не комментирует, но в его Инстаграме появилось символичное видео про тех, кто в период пандемии не носит маски. А кроме того - фото из спортзала с подписью "Набираем массу потихоньку". Правда, скептики этому не поверили: слишком уж часто звезды водят подписчиков за нос. Так, в блоге Надежды Бабкиной тоже мелькали "свежие" снимки, когда певица уже лежала в реанимации под аппаратом ИВЛ... Да и сам Лазарев тот еще конспиролог: своих детей от сурмамы он тщательно прятал от публики несколько лет.

О болезни Сергея Лазарева заговорили после того, как Театр имени Пушкина перенес на два месяца его октябрьский спектакль Фото: Михаил ФРОЛОВ

Анна Семенович тоже не сразу рассказала подписчикам о диагнозе - не хотела пугать. В начале октября у певицы обнаружили коронавирус и отправили домой: болезнь протекала в легкой форме, поэтому обошлось без больниц. Главное, что беспокоило Семенович - слабость, резь в глазах и отсутствие обоняния: она не чувствовала ни аромата цветов, ни запаха аппетитных блюд.

Две недели артистка честно сидела на самоизоляции - читала, смотрела сериалы, занималась английским. Но едва тесты показали отрицательный результат, тут же бросилась работать с победным кличем "Свободу Семенович!". Экс-"Блестящая" уверяет, что полностью перезагрузилась и теперь полна идей. Вчера Анна успела отснять очередную программу для Муз-ТВ, сплавать на лодке и прогуляться по лесу. А сегодня звезда ждет результатов анализов и компьютерной томографии.

Анна Семенович тоже не сразу рассказала подписчикам о диагнозе - не хотела пугать Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Анна Седокова и ее семья подверглись травле из-за коронавируса. В начале октября молодой муж певицы, баскетболист "Химок" Яниса Тимма сдал тест на COVID-19, который оказался условно-положительным - этот факт клуб тут же придал огласке. При этом, не утруждая себя объяснениями, семья отказалась соблюдать изоляцию: и Янис, и Анна, и ее дети регулярно появлялись в общественных местах, заставляя народ разбегаться от них, как от прокаженных.

И лишь спустя несколько дней Седокова обнародовала отрицательные результаты теста: "корона" не подтвердилась ни у одного из членов семьи.

Анна Седокова и ее семья подверглись травле из-за коронавируса Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Эта справка для всех, кто выгонял моего ребенка с занятий. Для тех, кто перебегал на другую сторону улицы. Для тех, кто тыкал пальцем и фотографировал детей. Тех, кто перестал общаться, потому что в газете написали. Надеюсь, одноразовые перчатки помогут спасти ваши души, - высказалась оскорбленная экс-"ВИА-Гра".

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Блогер-качок умер от коронавируса

Бывший муж фитнес-блогера Софии Стужук скончался от коронавируса в киевской больнице. 35-летний тренер Дмитрий Стужук, который большую часть времени проводил в спортзале, производил впечатление ярого ЗОЖ-ника: гора мышц, правильное питание, многочасовые тренировки. Однако, оказалось, что у него были проблемы с сердечно-сосудистой системой, которые и привели к фатальным осложнениям. В результате сердце Стужука не выдержало: на 10-й день болезни он пережил клиническую смерть, и несмотря на усилия врачей, скончался, не приходя в сознание.

Последнее сообщение в его Инстаграме, на который подписаны более 1 млн пользователей, оставлено два дня назад. Дмитрий позирует с кислородной маской и пишет, что принял решение уйти из больницы.

- Дома и стены лечат. Мое состояние стабильное, - эти слова в соцсетях стали для тренера последними.