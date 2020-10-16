В России утвердили единые требования к переработке мусора

Полигоны, которые не соответствуют требованиям экологической безопасности, выведут из эксплуатации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С 2021 года все мусороперерабатывающие заводы и полигоны России будут работать в соответствии с едиными требованиями, утверждёнными председателем правительства Михаилом Мишустиным, сообщается на сайте кабмина. Постановление вступает в силу 1 января 2021 года и действует до 1 января 2027 года.

Сейчас эти требования описаны во многих нормативных актах. Единый свод основан на их основе с добавлением нескольких новых норм.

Захоронение и сжигание мусора останется возможным только для тех видов отходов, которые непригодны для дальнейшей переработки.

В документе сказано также, что приоритет при сортировке мусора должен отдаваться автоматизированному труду ради максимального извлечения отходов для дальнейшей утилизации.

Те полигоны, которые не соответствуют требованиям экологической безопасности или уже заполнены до проектной вместимости, выведут из эксплуатации.

Кроме того, мусорные предприятия теперь обязаны максимально снизить негативное воздействие на окружающую среду. Те заводы и полигоны, которые спроектировали или построили до 2021 года, должны быть приведены в соответствие нормам к началу 2026 года.