Светлана Тихановская объявлена Минском в межгосударственный розыск — что это значит

Cветлана Тихановская в Берлине, октябрь 2020 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу стало известно, что Минск объявил бывшую кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую в межгосударственный розыск. Жену популярного блогера, (стремившегося в президенты, но попавшего в тюрьму), которая сейчас явно превзошла мужа в популярности, встретившись уже с рядом мировых лидеров и выступив в ООН, руководство союзной с Россией страны обвиняет в призывах к насильственному свержению Конституционного строя. А по этой статье "светит" срок от трех до пяти лет.

Вообще-то в базу разыскиваемых лиц российского МВД Тихановскую включили еще неделю назад — хотя уголовное дело против Светланы Москва и не возбуждала. Но в России опирались на межгосударственное соглашение с Минском.

Сейчас экс-кандидату в президенты соседней республики предъявлено более серьезное обвинение, чем неделю назад.

Что все это значит, и чем может такой розыск обернуться для главного раздражителя нынешнего президента Белоруссии — об этом «КП» спросила главу Национального Антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова.

- А вот для Интерпола объявление Тихановской Минском в межгосударственный розыск может что-то значить?

- Совершенно ничего не значит! В Интерполе, конечно, могут рассмотреть ее историю.. Но если сочтут претензии безосновательными, спокойно могут отказать. Скорее всего, так оно и будет Но Белоруссия тем не менее заявку в Интерпол подала. Что касается межгосударственного розыска — это действия только внутри двух стран, Белоруссии и России.

- Вряд ли Тихановская прежде собиралась посетить Минск или в Москву, а теперь тем более...

- Думаю, этот вопрос ни ею самой, ни ее штабом даже не рассматривался. Потому сделанные заявления об объявлении Тихановской в межгосударственный розыск — это юридическая оценка неких ее политических шагов. Тем самым подчеркивается отношение ко всему, что происходит вокруг госпожи Тихановской. Ей на родине напоминают, что ее последние действия прямо подпадают по статью Уголовного кодекса страны, гражданкой которой она является.

Глава Национального Антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Фото: Леонид ВАЛЕЕВ

- Прежде обвинения со стороны Минска были «полегче» сейчас уже обвиняют в призывах к свержению государственного строя...

- Да, статья стала более «тяжелой».

- Объявление в межгосударственный розыск для наших правоохранительных органов что конкретно означает?

- По большой счету, ничего не значит для наших правоохранительных органов - пока Тихановская вдруг не появится на нашей территории, что маловероятно. Напомню: ее действия под статьи нашего УК не подпадают. Ее обвиняют в призывах к свержению Госстроя в Белоруссии — какое отношение это имеет к нам?

- Еще раз уточню: может дойти розыск Тихановской до Интерпола и стать международным— или нет?

- Теоретически — может. Практически — маловероятно...