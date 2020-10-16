Дороги Москвы ремонтируют по новым технологиям

С 2011 года в столице действуют новые правила содержания дорог Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В третье воскресенье октября в нашей стране отмечается День работников дорожного хозяйства. В этом году он выпал на 18 октября. С профессиональным праздником дорожников поздравил мэр Москвы Сергей Собянин.

"За последние годы мы провели полную модернизацию дорожного хозяйства Москвы, - сказал сегодня, 16 октября, Сергей Собянин во время осмотра транспортно-разгрузочного узла "Бирюлево-Западное" на юге столицы. - На смену десяткам разношерстных подрядчиков пришли мощные городские структуры – ГБУ "Автомобильные дороги" и аналогичные учреждения в округах. Они оснащены техникой, имеют собственные асфальтовые заводы и производственные базы. Объемы дорожного ремонта мы увеличили примерно на 70%, что позволяет поддерживать улицы в нормальном состоянии. Несмотря на все сложности, которые накладывает на нас пандемия, дорожные службы и ЖКХ, в целом, полностью готовы к предстоящей зиме".

ЧТО ДЕЛАЮТ

С 2011 года в столице действуют новые правила содержания дорог:

- большинство работ поручается городским службам без привлечения коммерческих подрядчиков;

- чёткие межремонтные сроки – от 3 до 7 лет в зависимости от загруженности магистрали и с учетом фактического состояния дорожного покрытия. А локальные разрушения обязаны убирать в течение суток;

- современная система контроля качества ремонта;

- техническое переоснащение дорожной службы. В арсенале коммунальщиков - 18,3 тысячи дорожно-уборочной и коммунальной техники, а также 6,9 тысяч прочих машин, около 30 тысяч единиц малой механизации и инвентаря;

- собственная производственная база на основе на 25 асфальтобетонных заводов.

ЦИФРЫ

- свыше 119 миллионов квадратных метров площади Москвы занимают дороги;

- 6,2 тысячи километров - общая длина городских магистралей. Это расстояние от Москвы до Читы;

- более 3,5 миллионов водителей ежедневно выезжают на столичные дороги;

- около 700 тысяч машин единовременно может передвигаться по автотрассам города;

- порядка 17 миллионов "квадратов" дорожного покрытия обновляется ежегодно. При этом наносят 3 миллиона квадратных метров новой разметки.