«Маленькая Алла»: Новорожденная внучка Пугачевой растёт ее копией

Гузель и маленькая Алла Фото: Instagram.com

О том, что Алла Пугачева в пятый раз стала бабушкой стало известно только сейчас. Хотя маленькая Алла Пугачева родилась 3 августа. Племянник певицы Влад назвал дочь в честь своей знаменитой тети. Напомним: в прошлом году Влад Пугачев взял в жены девушку Гузель, бухгалтера из Казани.

У Влада от первого брака есть ещё сын Евгений, который воспитывается под опекой Аллы Борисовны. Пять лет назад артистка стала опекуном внука своего покойного брата Евгения. На этот шаг певице пришлось пойти, поскольку у племянника и его экс-супруги Виктории были тяжёлые проблемы со здоровьем, вызванные зависимостью от наркотиков и алкоголя. Но после знакомства с нынешней женой Влад Пугачев перестал пить, завязал с дурным прошлым.

По словам друзей парня, его маленькая дочь Алла растёт копией своей знаменитой бабушки.

Как стало известно kp.ru племяннику АБ предлагали полмиллиона рублей за то, чтобы он в одном из скандальных ток-шоу поделился радостью о рождении дочери.

- Детьми, а уж тем более своей дочерью я не торгую, - заявил телевизионщикам племянник Аллы Пугачёвой.