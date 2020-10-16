Алина Загитова. Фото: REUTERS

Некоторое время назад довльно широко в среде фигурного катания обсуждалась новость о возможном переходе к Евгению Плющенко Алины Загитовой. Будто б олимпийская чемпионка изъявила желание покинуть своего наставника Этери Тутберидзе и уйти из "Хрустального". Плющенко впервые лично прокомментировал ту историю, которая успела наделать немало шума в противостоянии двух главных команд страны в фигурном катании.

- Что касается Алины, то Яна действительно общается с ней давно и они переписываются. Алина действительно собиралась уходить ко мне год назад, и ее никто не переманивал. Это действительно так. Я вам говорю как есть, а как это происходило, вам зачем знать? - говорит двукратный олимпийский чемпион в интервью "Р-Спорт".

Кроме того, Евгений Плющенко дал и комментарий по поводу слитой в сеть переписки между Алиной Загитовой и Яной Рудковской:

- Яна ей писала в этот раз, потому что у нас есть шоу. Там не было написано «иди тренироваться у нас». Мы владельцы наших шоу, пока Загитова не в спорте, решили сделать предложение.

Напомним, что официально у олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой карьера в фигурном катании стоит на паузе еще с 13 декабря 2019 года. Спортсменка не выступала уже почти год. Последним для нее на сегодняшний день стартом стал финал Гран-При по фигурному катанию 2019 года, который прошел в Турине в начале декабря прошлого года.