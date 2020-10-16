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Коронавирус Covid-19

Новая нефть: кто заработает на российской вакцине от коронавируса

«Спутник V» покупают по всему миру
Влад СМЕРТИН
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«Комсомольская правда» изучила, кто и сколько заработает на российской вакцине «Спутник V».

«Комсомольская правда» изучила, кто и сколько заработает на российской вакцине «Спутник V».

Фото: EAST NEWS

Победить ковид – не только важно для спасения человеческих жизней и престижно с точки зрения репутации ученых и страны. Это еще и выгодно. Ведь вакцина – это товар, который, несмотря на всю его важность, нельзя просто раздать всем бесплатно. «Комсомольская правда» изучила, кто и сколько заработает на российской вакцине «Спутник V».

ЦЕНА ВОПРОСА

Первая российская вакцина от коронавируса, несмотря на противоречивые отзывы некоторых экспертов, победно шествует по всему миру. Ампулы готовят к отправке в Белоруссию, Индию, Бразилию, Мексику… Оперативная работа ученых, похоже, обеспечила России международный хит медицинского рынка.

- И это при том, что до недавнего времени Россия играла, можно сказать, незначительную роль на мировом фармацевтическом рынке, - рассказал «Комсомольской правде» директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. – Сейчас объем нашего экспорта в этой сфере составляет 40-45 млрд рублей. Но если вакцина «Спутник V» выстрелит, рост будет на порядок.

Поскольку ковид гуляет по всей планете, рынок вакцины от это заразы огромен. По оценке РФПИ, потребность в препарате составляет 3-5 млрд доз. Если перевести на язык денег – это порядка 75 млрд долларов. Наши намерены откусить четверть от этого пирога.

Первая российская вакцина от коронавируса, несмотря на противоречивые отзывы некоторых экспертов, победно шествует по всему миру.

Первая российская вакцина от коронавируса, несмотря на противоречивые отзывы некоторых экспертов, победно шествует по всему миру.

Фото: Артем КИЛЬКИН

КТО В ПЛЮСЕ

- Скорее всего, речь пойдет о поставках антигенов, вирусных частиц, чтобы организовать производство в стране-получателе, - объясняет Беспалов. – Потому что в России просто нет таких производственных мощностей, чтобы произвести вакцину на весь мир. Думаю, даже Китай бы не справился. Готовые вакцины получат, вероятно, наши ближайшие союзники, как это происходит сейчас с Белоруссией.

Получается, российские фарм-компании заработают только на ампулах, который пойдут в Минск и другим «близким». Ну и на внутреннем рынке.

В схеме с поставками действующего вещества основная прибыль придется на долю разработчиков вакцины. В случае со «Спутником V» это НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Вместе с ним в явном плюсе должен быть Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) – государственная контора, которая вкладывает бюджетные деньги в потенциально успешные проекты. О том, что РФПИ финансирует создание вакцины от ковида, стало известно еще в разгар первой волны, а его гендиректор Кирилл Дмитриев даже опробовал «Спутник V» на себе.

Основная прибыль придется на долю разработчиков вакцины.

Основная прибыль придется на долю разработчиков вакцины.

Фото: REUTERS

- Другое дело, что мы не знаем, на каких именно условиях проходили эти инвестиции. Но, учитывая, что это были не прямые трансферы из Минздрава, а был задействован РФПИ, власти рассчитывали на прибыль, - говорит Беспалов.

Может, успех вакцины откроет России новую сферу на мировом рынке, и вакцины станут для нашей страны если не новой нефтью, то новыми АЭС, которые мы строим во многих странах?

- С одной стороны, история успеха всегда полезна. Но популярность «Спутника V» автоматически не повысит интерес к другим разработкам наших ученых. Хотя им есть, что предложить на экспорт, - уверен Николай Беспалов. – Лекарства это же не товар массового спроса. У каждой страны есть требования по допуску препаратов на свой рынок, и с каждым новым лекарством нужно проходить эти процедуры заново. Так что госструктурам, которые отвечают за продвижение российского экспорта, тут есть, над чем поработать.

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