Московской городской программе страхования жилья четверть века

Оформить страховку проще простого — плати по квитанции за коммуналку и все дела Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Столичной программе страхования жилья в этом году исполнилось 25 лет. За это время более 300 тыс семей, пострадавших от пожаров, взрывов, заливов и прочих аварий, получили выплат более чем на 4 млрд рублей. При том, что ежемесячный платеж минимален — в среднем около 100 рублей с квартиры. Программа стала настолько популярной, что ею пользуются уже более половины жителей Москвы, тем более, что оформить ее проще простого — плати по квитанции за коммуналку и все дела. Однако страховщики бьют тревогу: подошло время очередного конкурсного отбора страховых компаний, а конкурс не объявляется. В чем причина?

На всякий пожарный случай

Игорь Дмитриевич и Ольга Федоровна Андреевы — пенсионеры. Однажды, обычным майским днем, глава семейства, проводив жену на работу, вышел в магазин прогуляться, а когда вернулся, его чуть кондратий не хватил. Из окон родимой двушки валили густые клубы дыма, во дворе сновали три пожарных расчета, а в квартире выломавшие двери огнеборцы бились с пламенем. Только чудом пожар не перекинулся на соседей.

- За 40 минут выгорела вся квартира, - сокрушается Ольга Федоровна. - Мебель, пол, обои. Но что еще очень обидно — сгорели деньги, 370 тысяч рублей, все наши сбережения, я их в банке боялась хранить, держала дома, в сумочке...

Выяснилось, что причиной пожара стал скачок напряжения, который вызвал короткое замыкание у включенного в сеть DVD-плеера. «Ну китайское ж…» - прокомментировала наша собеседница.

- И вот сидим мы на пепелище, дышим гарью, думаем, как дальше быть, и тут я вспомнила: у нас же есть страховка! - продолжает Ольга Федоровна. - Это еще чуть ли не 20 лет назад я ездила на работу мимо кинотеатра «Первомайский». И по пути прямо у дороги дом стоял с выгоревшими окнами. Каждый раз проезжала и думала: «Господи оборони, чтоб у нас такого не было!» И мужу говорила: надо застраховаться. Он был против — чего, мол, даром деньги платить, но однажды я твердо сказала: «Все — с этого месяца страхуемся и точка».

И, как оказалось, не зря. Страховая насчитала 180 тысяч плюс еще город помог — 30 тысяч выделил. С выплатами не задержали.

- Конечно, на ремонт не хватило, но и на том спасибо, очень помогли нам эти деньги — я посчитала, получилось раз в 10 больше того, что мы заплатили страховых взносов за эти 20 лет.

- А еще платить будете? — спрашиваю погорельцев. - Ведь с вами, наверное, больше уже ничего не произойдет — два раза в одну воронку снаряд не попадает.

- Нет, все равно платим и будем платить, - без раздумий отвечает женщина. - Если нам не понадобится, то пусть из наших денег другим людям выплатят. Недаром говорят: не оскудеет рука дающего.

Квартира превратилась в бассейн с кипятком

У Александра с Перовской улицы своя история: ему противостоял не огонь, а другая стихия — вода.

- Прорвало стояк — горячую трубу, - рассказал Александр. - Пока бригада приехала и перекрыла, у нас бассейн кипятка налился аж до лифтовой площадки. Как позже выяснилось, это МОЭК (Московская энергетическая компания, отвечающая за подачу горячей воды — ред.) дала повышенное давление в систему, что и спровоцировало прорыв.

Александр по образованию финансист, и вопрос, страховаться или нет, перед ним даже не стоял.

- Сразу ясно, что продукт выгодный, - говорит он. - Практически незаметные страховые взносы покрывают все основные риски — короткие замыкания, взрывы газа, аварии с водопроводом и батареями, ну и такое «вселенское зло», как соседи сверху. И как только мы с женой стали жить в этой квартире, сразу начали оплачивать.

За свое наводнение Александр получил от страховой компании и от города (программа совместная) более 190 тыс руб.

- На ремонт хватило, - говорит он. - Но это хорошо, что не нашли моей вины. А если бы нашли, то не представляю, как бы расплачивался. Мой этаж 11-й, от меня по стояку натекло вниз, всего пострадало 26 квартир и только 11 из них были застрахованы. Поэтому хорошо бы еще страховать и ответственность — как в автомобильных авариях.

Что тревожит страховщиков

Действующая программа страхования, которую москвичи считали вечной и неотъемлемой частью их жизни, как, например, Кремль или пробки, может прекратить свое существование, опасаются страховщики. Срок оказания услуг для занятых в программе страховых компаний заканчивается 31 декабря. «При этом до настоящего времени о начале процедуры нового конкурса объявлено не было», - говорится в письме президента ВСС Игоря Юргенса в мэрию столицы. В общем, у страховщиков полная неясность: будет ли дальше действовать программа в ее нынешнем виде, а если и будет, то какие страховые компании будут привлечены? Да и продолжит ли участвовать в ней городская администрация?

Особенностью московской программы является то, что город, совместно со страховыми компаниями, участвует в компенсации убытков жителям столицы. 85% страхователю выплачивают страховые компании, а 15% правительство Москвы из городского бюджета.

В середине 90-х годов, когда программа только начиналась и для того, чтобы москвичи поверили в нее, было принято решение, что город, тоже будет участвовать в выплатах страхового возмещения. И соотношение ответственности при возмещении ущерба на первом этапе была абсолютно другим – 80% выплачивалось из бюджета города, а 20% – страховые компании. Это дало свой результат. Москвичи поверили в программу. Программа в ее нынешнем виде не сможет работать без участия местных властей. Это и беспокоит страховое сообщество.

- Это серьёзный для нас вопрос, - говорит вице-президент компании Ингосстрах Виктор Кучер. - Как показала практика, без участия местных властей подобные проекты нигде в регионах запустить не удалось, хотя попытки делались. Московский опыт уже не первый год изучается в регионах. Он учитывался и при подготовке нового федерального закона № 320, который требует разработать на местах механизм страховой защиты жилья граждан от чрезвычайных ситуаций. Для Москвы тут нет особых проблем, достаточно адаптировать существующую систему страхования под новый закон, внести некоторые коррективы и закон заработает, и программа будет жить. Закрытие московской программы, по-хорошему, единственной подобной программы, работающей в стране, ставит под угрозу вообще реализацию данного закона в регионах. Кстати, и о снятии бремени восстановления жилого фонда после чрезвычайных ситуаций с федерального бюджета и бюджетов регионов, тоже можно будет забыть, вопрос так и останется не решенным.

О пользе административного ресурса

По мнению эксперта, если программа все-таки будет закрыта, то пострадают, в первую очередь, малообеспеченные жители – пенсионеры, ветераны. Именно те, кто являются основными участниками программы. Не случайно москвичи называют программу «льготной» и «социальной», хотя ни в одном документе подобных формулировок нет.

- Мне могут возразить, что практически у всех страховых компаний, есть страховые продукты, связанные с защитой имущества и жилья, - продолжает Виктор Кучер. - Да, есть. Но это уже коммерческий продукт и цена на него будет значительно дороже. Такой продукт уже не назовут льготным или социальным. И, не каждый пенсионер, ветеран сможет оплатить такую страховку. Определенная нагрузка ляжет и на бюджет города. Ежегодно страховые компании, участники программы, выделяют более 12 % от собранных страховых премий на предупредительные мероприятия. За эти деньги в московских домах ремонтируют и модернизируют системы пожаротушения и дымоудаления, пожарную сигнализацию, электрощитовые, проводят противопожарную обработку, закупают пожарные шланги и другое противопожарное оборудование. Но без программы все будет делаться за счет городского бюджета.

Вице-президент компании Ингосстрах Виктор Кучер: Московский опыт учитывался при подготовке нового федерального закона № 320, который требует разработать на местах механизм страховой защиты жилья граждан от чрезвычайных ситуаций

- Мы очень надеемся, что московская программа, которая является одной из лучших и соответствует мировым образцам, будет продолжаться, что москвичи так же будут находиться под надежной защитой страховщиков и администрации, - сказал вице-президент ВСС Евгений Уфимцев. - Можно говорить об уменьшении доли городского бюджета в выплатах с 15% до, например, 10%, но полностью отказываться, мне кажется, не надо. Потому что наличие хотя бы небольшой доли участия городской администрации в компенсации ущерба - это существенный имиджевый плюс, гарантия для москвичей, что программа работает и работает справедливо.

Как стало известно редакции, официальный запрос о судьбе социальной программы страхования жилья направил в правительство Москвы и депутат Мосгордумы Кирилл Щитов.

А пока ВСС предлагает обсудить проблему за «круглым столом» с привлечением общественности. Наверняка найдется правильное решение.

СКАЗАНО

«Только с начала 2020 года городскую страховку по различным происшествиям получили 1,5 тысячи семей. Правительство Москвы и страховые компании, участвующие в программе, выплатили горожанам около 61 миллиона рублей».

(Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, портал mos.ru)

Справка «КП»

Городская программа страхования жилья обеспечивает компенсацию ущерба от наиболее распространенных рисков – пожаров, взрывов, аварий систем отопления, водоснабжения, канализации, внутренних водостоков, а также от стихийных бедствий - сильного ветра более 20 метров в секунду, ураганов, смерчей.

Работает при поддержке Правительства Москвы с 1995 года. Ее реализует ГБУ «Центр имущественных платежей и жилищного страхования».

За это время было обработано свыше 300 тысяч страховых случаев.

Пострадавшие получили свыше 4 млрд руб. в виде компенсаций.

Больше всего денег расходуется на ликвидацию последствий пожаров.

Более 90% страховых случаев связано с авариями систем жилищно-коммунального хозяйства.

Более 2,5 млн московских семей имеют действующие договоры страхования.

Сколько надо платить в месяц — 1,96 руб. за 1 кв. м.

Сколько можно получить при наступлении страхового случая — 44 тыс руб за 1 кв. м.

Кто нас страхует

Компания // Округ

«Альфа-страхование» ЗАО, САО

«ВСК» СЗАО, ЮЗАО

СК «Согласие» СВАО, ЗелАО и ТиНАО

СК «ВТБ Страхование» ЮВАО, ЮАО

«Ингосстрах» ЦАО, ВАО