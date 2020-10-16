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Королева Елизавета II впервые за долгое время появилась на публике

Монаршая особа, несмотря на свой преклонный возраст, пренебрегла маской
Алена ГРИЦЕНКО
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Королева Елизавета II вышла на публику без защитной маски.

Королева Елизавета II вышла на публику без защитной маски.

Фото: EAST NEWS

Королева Британии Елизавета II вместе со своим внуком, принцем Уильямом посетила оборонную научно-техническую лабораторию, находящуюся рядом с теперь уже известным всем из-за инцидента со Скрипалями городком Солсбери.

Она пообщались с учеными, которые в режиме секретности принимали участие в «исследованиях, направленных на укрепление защиты Великобритании от терроризма и преступности». Никаких других подробностей пресс-служба королевского двора не сообщила.

Несмотря на то, что правительство Великобритании рекомендует носить маски в помещениях, где «социальное дистанцирование может быть затруднено», высокопоставленные особы были без средств индивидуальной защиты.

В ответ на всеобщее недоумение в Букингемском дворце заявили, что королева решила не носить маску после консультации со своими медиками и учеными военно-исследовательского центра. Что конкретно доктора рекомендовали главе государства, не уточняется. Но известно, что накануне все те, кто планировал общаться с королевой, прошли тестирование на коронавирус и получили отрицательные результаты.

Во время карантина и режима самоизоляции из-за COVID-19 Елизавета II вместе со своим мужем, принцем Филиппом находилась в Виндзорском замке и выполняла свои обязанности в режиме онлайн. К примеру, она почтила своим виртуальным присутствием презентацию своего портрета, а также при помощи видеозвонков общалась с сотрудниками благотворительных организаций и военными.

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