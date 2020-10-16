Геннадий Онищенко назвал причины резкого всплеска заболеваемости коронавирусом в России

Академик РАН Геннадий Онищенко.
Фото: Иван МАКЕЕВ
- Геннадий Григорьевич! Всплеск очень большой по COVID. Впервые с 12 мая - более 5 тысяч новых зараженных за сутки только в Москве.
- Ну и что?
- В России - свыше 15 тысяч. Как вы это все прокомментируете?
- Я никак не буду это комментировать, потому что не надо из этого делать сенсацию.
- Как же не делать сенсацию?
- Зачем это: впервые с мая и так далее? Что это за подача такая?
- А как надо? Обьясните...
- Идет рост заболеваемости на фоне сезонного роста. Все условия для этого есть – похолодание на улице, скученность людей и так далее. Поэтому рост и идет.
А вот эта формулировка - «впервые с мая» - никому не нужна.
- Так и запишем.
- Мы на эту тему с вами миллион раз говорили.
Идет прогнозируемый рост. Медицина работает, госпитализируют, кого надо, кого надо, лечат в амбулаторных условиях.
Необходимо говорить о том, как предотвратить этот рост.
- Да! Как предотвратить, как приостановить?
- Ну, не надо. Хватит. Наигрались мы уже с вами с этими страшилками – рекорд…
Хватит уже эту тему мусолить.
- Ваш совет населению?
- Совет один, который каждый день произносится, но никем не исполняется.
Давайте мы с вами будем ответственны перед самими собой, будем соблюдать все требования, будем использовать средства индивидуальной защиты (маски, перчатки и так далее), соблюдать меры дистанцирования.
И ещё - внимательно относиться не только к своему здоровью, но и к здоровью своих близких, прежде всего, детей и людей старшего поколения.
Вот и всё, других советов не было и быть не может.
Когда же у нас наконец поймут, что шокирующие цифры - это не максимум заболеваемости, а - рекорд беспечности, безалаберщины и бестолковости тех, кто не соблюдает элементарных правил.