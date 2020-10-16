Анна Герман, политик из Киева - о референдуме Владимира Зеленского: Зачем «тыкать» народу, который ждёт мира, достойных пенсий и зарплат

Анна Герман. Фото: ИТАР-ТАСС/ Максим Шеметов

- Анна, скажите, референдум, который Владимир Зеленский решил провести 25-го числа по пяти вопросам, что это такое? Для чего? Что он даст Украине?

- Трудно сказать, что это даст Украине.

Хотя, там один вопрос - по поводу свободной экономической зоны для хотя бы части Донбасса... Это может быть важно для людей, если, конечно, президент хочет, действительно, не только поговорить об этом, но и сделать. Может быть, это и дало бы какую-то пользу людям. Потому что им надо помогать.

Экономическая ситуация очень сложная.

Но, в общем-то, все тут объясняют это (проведение референдума. - А.Г.) - как желание президента активизировать свой электорат, электорат своей партии.

Хотя, все-таки мы думали, что Зеленский будет президентом всей Украины, всех украинцев. Оказывается, он обращает внимание только на свою часть электората. И это горько.

Но, в общем-то, я не понимаю, если у нас есть уже законопроект о референдуме, и говорят, что в ноябре документ будет рассматриваться в Верховном Совете (в Верховной Раде. - А. Г.) - я не понимаю, зачем за несколько дней до ноября делать опросы?

Знаете, чем бы дитя ни тешилось...

- Народ недоумевает у вас?

- Да, народ не понимает, зачем?

Народ не понимает, народ обижен, почему такое обращение, на «ты» как-то, такая фамильярность.

Народ это воспринимает как то, что обращение все-таки адресовано только электорату молодежи, на которую надеется Зеленский на местных выборах.

Такое оно, знаете, бла-бла. Нужны серьезные шаги, нужны серьезные действия. Если президент намерен что-то делать для Донбасса, хотя бы для части пока…

- Которая сейчас подотчетна Украине.

- Да. Хотя все, конечно, ждут главных вопросов, которые волнуют общество.

Это вопрос мира, вопрос статуса для Донбасса. Это людей интересует.

Вопрос пенсий, зарплат. Вопросы жизненно важные сегодня.

Вот что интересует людей. Но для этого не надо опросы устраивать. Все и так понятно. И социологические исследования показывают, как настроено общество. Мне кажется, что все-таки цель такого опроса – как-то активизировать свой электорат накануне местных выборов. Потому что рейтинги у власти очень низкие, популярность очень низкая. Конечно, они понимают, что выборы проиграют, вот и пытаются что-то сейчас сделать.

Знаете, особой беды от этого не будет. Но пользы – тоже нет.

- Остальные четыре вопроса: в том числе - необходимость введения пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах…

- Слушайте, есть суды. И если по решению суда будет наказание пожизненное, значит, будет пожизненное. Это не может решать ни президент, ни народ. Правда же?

- А по поводу легализации марихуаны?

- Марихуана – это все-таки больше на ту молодежь, на которую ориентируется Зеленский.

- Это - в медицинских целях.

- Знаете, как у нас – в медицинских целях. Если человек больной, врач прописал ему…

Я не знаю, я не вижу тут особой беды от этого вопроса. Я не вижу, чтобы это как-то нам повредило всем. Но и особой пользы я тоже не вижу. Мне кажется, это, скорее, повод о себе напомнить, повод так непрямо агитировать за партию «Слуга народа». Но какой-то реальной пользы для народа, для страны в этом я, к сожалению, не вижу.

- Спасибо.

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