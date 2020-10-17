Пожароопасные бараки или эко-дома будущего: в России собрались строить многоэтажки из дерева

В плане - строительство в пилотных регионах до 20% жилья и социально-культурных объектов «с использованием деревянных конструкций» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Правительство вернулось к идее развивать в России и всячески поощрять строительство жилья из дерева. Таким образом предполагается убить сразу двух зайцев. Во-первых, стимулировать собственную деревообработку. А во-вторых, все-таки выполнить планы по строительству 120 млн кв.м. жилья в год, заложенные в нацпроекте «Жилье и городская среда». Сейчас они оказались под вопросом из-за того, что возведение многоэтажек не растет нужными темпами.

И нет, речь не о строительстве гражданами дачных домиков на свой страх и риск и силами заезжих гастарбайтеров. Планы — более серьезные. «КП» попыталась разобраться, о чем речь и насколько это реально.

1. ЧТО И ЗАЧЕМ ХОТЯТ СТРОИТЬ

Деревянное строительство — один из пунктов правительственного плана мероприятий по декриминализации и развитию лесного комплекса. О его принятии на днях сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. Задачи плана — грандиозные: покончить с бесконтрольной вырубкой лесов, перекрыть лазейки для незаконного вывоза необработанной древесины за кордон. А в качестве альтернативы всеми силами развивать собственную лесопереработку и деревообработку. Нечего разбазаривать лес куда попало, самим пригодится. Например, для возведения домов.

В плане - строительство в пилотных регионах до 20% жилья и социально-культурных объектов «с использованием деревянных конструкций». Строить все это предполагается в рамках программ с государственными мерами поддержки, в том числе при переселении из аварийного жилого фонда. Нужные меры должны до 1 декабря обеспечить Минстрой и Минпромторг.

Этим же ведомствам плюс Минфину к 1 июля 2021 года надо добиться, чтобы ипотечные программы банков распространялись на «проекты индивидуального жилищного строительства с использованием деревянных домокомплектов, произведенных индустриальным способом».

Несколькими днями раньше Минстрой напомнил, что готовит новые нормативные акты и правила, которые бы позволяли строить в России многоэтажные деревянные дома. Собственно, этим ведомство уже занимается с 2015 года. За это время, в частности, были изменены правила проектирования, и разрешенная максимальная высота деревянных зданий увеличена до 28 метров (это явно больше трех этажей, которые позволялись раньше).

2. А ЭТО НЕ БАРАКИ?

Несмотря на вековые «деревянные» традиции, сейчас в России дом из дерева воспринимается скорее как дача. В лучшем случае как загородный дом — в дополнение к полноценному городскому жилью.

Многоквартирные дома «из деревянных конструкций» — это бараки что ли?! Вот переселенцы из аварийного жилья будут рады.

Специалисты над такими моими мыслями посмеялись.

- Во всем мире сейчас настоящий ренессанс деревянного девелопмента. Архитекторы разрабатывают проекты жилья, гостиниц, офисных зданий и даже небоскребов из этого материала, - рассказал партнер московского архитектурного бюро Syntaxis Александр Стариков. - Например, в прошлом году в финском городе Йоэнсуу был введен в эксплуатацию четырнадцатиэтажный деревянный многоквартирный дом высотой 48 метров. В нем оборудовано 117 квартир-студий, предназначенных для студентов. В конструкции здания фундамент и цокольный этаж изготовлены из железобетона, а остальные этажи собраны из инженерной древесины.

Проблемы с пожароопасностью, как поясняют эксперты, нынче легко решаются с помощью современных пропиток и систем сигнализации и тушения. А использование деревянных конструкций позволяет снизить стоимость жилья — что для России весьма актуально. Но пока этому мешают как «снипы-хрипы», над переработкой которых сейчас бьется Минстрой, так и отсутствие производственной базы, которая позволяла бы штамповать в массовом порядке такие современные конструкции.

3. ЗАЧЕМ НАМ ДЕРЕВЯННЫЕ МНОГОЭТАЖКИ, НЕ ЛУЧШЕ ЛИ ОТДЕЛЬНЫЕ ДОМА?

Многие эксперты тоже придерживаются этого взгляда. Зачем городить огород с деревянными многоэтажками, куда проще для начала одноэтажное деревянное строительство наладить. Тем более что, как показывают опросы ВЦИОМ, более 60 россиян хотели бы жить в индивидуальном жилом доме, а не в многоэтажке. А пандемия эту тенденцию только усилила.

Как на днях заявил на круглом столе в Совете федерации замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин, в правительстве уже даже подумывают пересмотреть нацпроект «Жилье и городская среда» - увеличить там предполагаемую долю индивидуального жилищного строительства с 40 до 50 млн квадратов к 2030 году.

Но и тут, оказывается, не все просто. Поощрять строительство гражданами себе деревянных домов правительство пытается уже с 2018 года. Именно тогда была запущена программа «деревянной ипотеки». По ней можно получить льготный кредит на покупку деревянного дома заводского производства. Таким образом предполагалось обеспечить качество таких домов — в отличие от построенных непонятно кем, непонятно по какому проекту и из сомнительных материалов (дерево тоже может быть разным). Программа фактически провалилась. Вместо 2,5 тысяч сделок с 1 апреля по 1 ноября 2018 года, на которые рассчитывало правительство, их состоялось меньше сотни. Хотя и банки, и компании свидетельствовали: звонков с расспросами было очень много — но на этом дело и кончалось. В 2019 году программу перезапустили (до 2021 года), подкорректировав условия. Но об успехах, пусть отдаленно сравнимых с показателями льготной ипотеки на обычную новостройку или хотя бы «сельской ипотеки», так и не слышно.

Зачем городить огород с деревянными многоэтажками, куда проще для начала одноэтажное деревянное строительство наладить Фото: Михаил ФРОЛОВ

4. И ЧТО ДЕЛАТЬ?

Правительство сейчас катит бочку на банки — мало у них в принципе желания кредитовать строительство домов самими гражданами, проще работать с компаниями-застройщиками. Поэтому все программы кредитования ИЖС (индивидуальное жилищное строительство) оказываются неуспешными.

Представители банков рассказывают другую правду. Деревянные дома заводского изготовления у нас оказываются в такую цену, что их никто покупать и не хочет — за эти деньги можно построить дом из кирпича. Или вообще купить квартиру и не маяться ни с каким строительством, а главное с подведением коммуникаций, соответствующих представлениям об удобствах 21, а не 19 века. Что для частного застройщика — большая проблема и большие затраты.

Обе проблемы действительно существуют. По словам Никиты Стасишина, массовое развитие индивидуального жилищного строительства невозможно, пока банки не научатся оценивать частный дом как предмет залога на этапе его строительства — как они это вполне благополучно делают с многоэтажками.

- Есть два пути решения проблемы, - считает вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев. - Первый — стимулировать льготными ипотечными ставками покупку готовых индивидуальных домов, возведенных компанией-застройщиком под ключ. В этом случае нет проблем с тем, что гражданин по незнанию или из экономии нарушит какие-то строительные или противопожарные нормы — это ответственность компании. Второй — выдавать кредит на строительство собственного дома поэтапно. Принес проект дома, созданный лицензированным проектировщиком, - получил 10-15% от суммы кредита. Возвел фундамент, его приняли, проверив на соответствие проекту и нормам, - выдаются следующие 15-20%.

Есть и еще один путь — строительство малоэтажного многоквартирного жилья, в том числе с использованием деревянных конструкций и материалов. Но дело пойдет только после того, как подобного рода таунхаусы и прочее будут не по цене элитного жилья. Говорят, что современные технологии с использованием именно деревянных конструкций это позволяют — без потери прочности, устойчивости к холодам и т.п. А с точки зрения коммуникаций такая блокированная малоэтажка — дешевле, чем отдельно стоящие дома. И если власти именно такое собираются развивать в рамках госпрограмм, то это хорошо. Ну-ну, посмотрим.