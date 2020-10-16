Новые «откровения» из США: СССР победил в Курской битве только благодаря союзникам

После Курской битвы немцев окончательно погнали на Запад, наступательная инициатива Третьего рейха была окончательно утеряна

Американские СМИ внезапно разразились «исторической сенсацией»: гитлеровцы проиграли Курскую битву Красной армии потому, что союзники заранее сообщили ей о немецком плане наступления «Цитадель». И это правда. Факт. Но есть в нем одна некрасивая и малоизвестная деталь…

Подлая помощь

В обширной статье «Величайшие сражения Второй мировой», напечатанной в одном очень известном американском журнале (Popular Mechanics), немало места отведено под боевые действия Красной армии. В разделе «Курская битва – операция «Цитадель» , есть такой любопытный пассаж:

«Однако, благодаря взломщикам кодов союзников русские получили предварительное предупреждение и построили оборонительные линии из рвов и минных полей, чтобы отразить немецкую атаку».

Действительно, планы операции «Цитадель» были известны советскому командованию за несколько месяцев до ее начала. В чем же подвох и передергивание? Просто союзники не собирались передавать сведения об операции «Цитадель» Советскому Союзу. Или передали бы их за пару дней до начала наступления немцев. Вроде бы предупредили, а подготовиться толком уже не успеваешь. Такая изящная гадость в стиле англо-саксонской политики.

Эти важнейшие сведения попали в СССР от нашего же разведчика - английского дешифровальщика Джона Кернкросса. Он работал под псевдонимами «Мольер», «Лист» и «Карел» в МИД Великобритании, и занимался дешифровкой радиоперехватов английской разведки. С нашей страной Джон сотрудничал с 1937 года!

Такая не очень союзническая подробность. Хотя уже давно не секрет, что у западных союзников во Второй мировой войне была главная задача – «не дать победить одной стороне сразу». План «Цитадель», разработанный в Ставке Гитлера, имел важную цель – максимально обескровить в этом сражении Красную армию. Гитлер очень надеялся, что именно внезапность даст немцам решающее преимущество и позволит нанести серьезный урон Москве, от которого она не оправится. Но не получилось.

Покупай, но проверяй

Объективно нельзя недооценивать или переоценивать значение информации от Джона Кернкросса. Без проверки она ничего не стоила и могла быть просто опасна. Страшно представить, сколько дезинформации о грядущих наступлениях или передислокациях вбрасывалось контрразведками всех воюющих сторон! Это был целый фонтан фейков. Дезинформацию, бывало, передавали и самые надежные агенты. Дезинформацию готовили и вбрасывали сами немцы, например, чтобы «высветить» человека под подозрением. Поэтому все нужно было перепроверять по десять раз, обязательно сопоставляя источники. Сообщение от нашего английского разведчика было лишь важным элементом мозаики из которой складывался прогноз действий немцев в летнюю кампанию 1943 года.

В битве участвовало 2 миллиона человек, 6 тысяч танков, 4 тысячи самолетов

Уже 8 апреля, достаточно точный и впоследствии сбывшийся прогноз, был в виде доклада отправлен Сталину. Составили доклад на основе данных авиаразведки, донесений агентуры и фронтовых разведок Жуков, командующие Воронежским и Центральным фронтами и Генштаб. Одновременно с докладом еще одна важная информация из Ставки Гитлера пришла к нам через Швейцарию. План операции «Цитадель» был выкуплен за 500 тысяч долларов через посредника, торгующего разведывательной информацией, агента «Люци» - некоего Рудольфа Ресслера. А сам текст, называвшийся «Директива №6 о плане операции «Цитадель», добыл агент «Вертер», работавший в ближайшем окружении Гитлера до самого конца войны. Никакого антифашизма, сочувствия СССР и идеям коммунизма, все очень цинично, чистая коммерция: продажа важной информации за очень большие деньги. И покупка стоила того, даже как единичный элемент информационной картины. Мы успели подготовиться к немецкому наступлению.

Причем наша фронтовая разведка до самого начала наступления не сидела сложа руки, продолжая работать и уточнять планы немцев. В итоге, утром 5 июля, изготовившихся к наступлению немцев, вдруг встретил мощнейший артиллерийский и авиационный удар. И дальше все пошло уже не так хорошо, как планировали в Ставке Гитлера. После Курской битвы немцев окончательно погнали на Запад, наступательная инициатива Третьего рейха была окончательно утеряна, а исход войны стал понятен для всех.

СПРАВКА КП

Операция «Цитадель» на Курской дуге в июле-августе 1943 года

Курская дуга – выступ линии фронта, имевший размеры до 200 км в ширину и около 120 км в глубину. Гитлеровское руководство планировало, нанеся удар со стороны Орла и Белгорода, уничтожить советские войска, сомкнув свои армии «Юг» и «Центр» в районе Курска. В битве участвовало 2 миллиона человек, 6 тысяч танков, 4 тысячи самолетов. Погибло не менее 200 тысяч солдат, около 500 тысяч ранены.