«Все ракеты поразили цели»: Турция успешно испытала купленные у России С-400

Анкара ранее сообщила Москве о намерении купить еще несколько дивизионов С-400 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Когда Анкара решила купить у России зенитные ракетные комплексы С-400, Вашингтон зверел от злости. А Трамп сначала отговаривал Эрдогана не делать этого, а затем, отбросив в сторону дипломатический политес, с ковбойской наглостью даже стал грозить турецкому лидеру всяческими неприятностями. Не остановил Анкару ни отказ США от продажи Турции 100 истребителей F-35, ни заманчивое предложение по демпинговым ценам купить у американцев комплексы ПВО “Пэтриот”. Вечный подпевала Вашингтона Генсек НАТО Йенс Столтенберг советовал Турции «заняться поисками альтернативы приобретенным ею российским зенитно-ракетным комплексам С-400, чтобы не создавать риска для авиации членов альянса».

Ворчал и Госдеп: «Приобретение Турцией российских ЗРК С-400 является важнейшим препятствием» в ее отношениях с США».

Почти два года члены американского Конгресса блокировали сделки по продаже вооружений Турции из-за покупки Анкарой ЗРК С-400. Кроме того, законопроект США по введению санкций против Турции за покупку российских комплексов стал новой причиной серьезного ухудшения отношений между Вашингтоном и Анкарой.

Свара зашла так далеко, что начали даже раздаваться призывы об исключении Турции из блока НАТО. Когда же сделка состоялась, Пентагон стал на все лады критиковать «сомнительные возможности оружия русских» и утверждать, что «Анкара купила кота в мешке».

И вот на днях Эрдоган получил возможность еще раз хлестко посадить американцев в лужу: турецкие военные в ходе учений со стрельбой С-400 успешно поразили все назначенные цели. Лучшей рекламы нашему уникальному комплексу и придумать трудно.

Жаль, что «Рособоронэкспорт» не стал комментировать это сообщение. Тем более, что Анкара ранее сообщила Москве о намерении купить еще несколько дивизионов С-400, в зависимости от результатов стрельб. Теперь все сомнения сняты и можно ждать подписания нового российско-турецкого контракта. А очередь иностранных покупателей, желающих приобрести С-400, наверняка станет теперь еще длиннее.