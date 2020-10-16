Великобритания выйдет из ЕС по жесткому сценарию

Британской премьер-министр Борис Джонсон заявил, что торговые переговоры с Евросоюзом провалились Фото: REUTERS

Скорее всего, 1 января 2021 года Великобритания окончательно выйдет из всех соглашений с Европейским союзом, включая таможенный союз и соглашение о свободном рынке, реализовав самый жесткий сценарий брекзита.

Британской премьер-министр Борис Джонсон заявил, что торговые переговоры с Евросоюзом провалились, и с начала будущего года Великобритания будет осуществлять все сделки со странами ЕС по правилам, которые Джонсон назвал «похожими на австралийские».

В то же время Джонсон сказал, что всегда готов услышать предложения от лидеров и участников Европейского союза, если таковые последуют.

Глава внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства Доминик Рааб отметил, что заставлять Великобританию в одиночку идти на компромиссы ради почетных условий сделки по выходу из ЕС – неправильно. Рааб вообще более оптимистичен: по его словам, ЕС и Великобритания уже обо всем договорились, кроме сферы рыболовства и «равных условий игры».

Несмотря на все заявления из Лондона, в Брюсселе подтвердили, что переговоры по брекзиту между Евросоюзом и Великобритании будут продолжены на следующей неделе.