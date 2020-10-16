Звезды выступили за здоровое питание в марафоне на радио «КП»

Здоровое питание это путь к активному долголетию Фото: Shutterstock

От питания зависит не только наш внешний вид, но и продолжительность и качество жизни. Неправильное питание ведет к набору лишнего веса, ожирению и вносит серьезный вклад в развитие тяжелых болезней (диабет, инфаркты, инсульты, некоторые виды рака). А вот здоровое питание это путь к активному долголетию.

По данным исследований ученых и Роспотребнадзора на сегодня в нашем рационе недостаточно растительных и животных белков, полезных пищевых волокон, микронутриентов (витаминов и минералов), зато переизбыток жиров, особенно животного происхождения, холестерина, сахарозы. Многие злоупотребляют поваренной солью: при норме 5 г в день у женщин этот уровень превышен почти в 2 раза, а у мужчин еще больше.

Несбалансированный рацион питания способствует появлению избыточного веса и ожирения. В России избыточная масса тела наблюдается у 47,6% мужчин и 35,6% женщин, ожирение — у 19% и 27,6% мужчин и женщин соответственно.

Поэтому и врачи, и артисты, и спортсмены призывают жителей нашей страны встать на рельсы здорового питания. О том, почему это важно и какие меры нужно принимать, известные люди рассказали в специальном марафоне на радио «КП». В течение дня 16 октября в эфире выступили телеведущая Тина Канделаки, боксеры Костя Цзю и Николай Валуев, фитнес-эксперт Эдуард Каневский, профессор ФИЦ питания и биотехнологии Александр Батурин, врач-эндокринолог Зухра Павлова, «звездный диетолог» Маргарита Королева, клинический психолог Варвара Зародина и невролог Марият Мухина. Смотрите их выступление в нашем видео.