"Спартак" будет биться в Химках. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пауза на матчи сборных закончилась. И "Спартак" в субботу, 17 октября, проведет матч 11 тура чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге на выезде. Правда, недалеком - предстоит поездка в гости к "Химкам". "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Химки - Спартак 17 октября 2020.

Статистика личных встреч Химки - Спартак 17 октября 2020

6 раз команды играли между собой в чемпионатах России по футболу. 3 победы у "Спартака", 2 раза матч завершался вничью. Ну а 25 мая 2007 года "Химки" одержали единственную в истории противостояний победу на своем поле со счетом 3:0. Последняя встреча двух команд прошла 24 октября 2009 года в Химках. "Спартак" выиграл тогда 3:0.

Прогнозы букмекеров на матч Химки - Спартак 17 октября 2020

У "Спартака" больше шансов выиграть поединок в Химках.

Прогноз на матч Химки - Спартак 17 октября 2020

"Спартак" одержит победу.

Стартовые составы на матч Химки - Спартак 17 октября 2020

Кто появится в стартовом составе каждой из команд, станет ясно за час до игры.

Время начала матча Химки - Спартак 17 октября 2020

Матч Химки - Спартак 17 октября 2020 года в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть матч Химки - Спартак 17 октября 2020

Прямую видеотрансляцию матча Химки - Спартак можно посмотреть 17 октября 2020 и начнется в 19:00 по московскому времени на Матч Премьер.

Трансляция матча Химки - Спартак 17 октября 2020

Трансляция матча Химки - Спартак 17 октября 2020 года состоится в прямом эфире на и Матч Премьер с 19:00 по московскому времени.

Наша трансляция начнется примерно за два часа до старта поединка. Вы можете следить за ней, параллельно смотря телетрансляцию и не обновляя страницу.