"Спартак" будет биться в Химках.
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Пауза на матчи сборных закончилась. И "Спартак" в субботу, 17 октября, проведет матч 11 тура чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге на выезде. Правда, недалеком - предстоит поездка в гости к "Химкам". "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Химки - Спартак 17 октября 2020.
Статистика личных встреч Химки - Спартак 17 октября 2020
6 раз команды играли между собой в чемпионатах России по футболу. 3 победы у "Спартака", 2 раза матч завершался вничью. Ну а 25 мая 2007 года "Химки" одержали единственную в истории противостояний победу на своем поле со счетом 3:0. Последняя встреча двух команд прошла 24 октября 2009 года в Химках. "Спартак" выиграл тогда 3:0.
Прогнозы букмекеров на матч Химки - Спартак 17 октября 2020
У "Спартака" больше шансов выиграть поединок в Химках.
Прогноз на матч Химки - Спартак 17 октября 2020
"Спартак" одержит победу.
Стартовые составы на матч Химки - Спартак 17 октября 2020
Кто появится в стартовом составе каждой из команд, станет ясно за час до игры.
Время начала матча Химки - Спартак 17 октября 2020
Матч Химки - Спартак 17 октября 2020 года в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть матч Химки - Спартак 17 октября 2020
Прямую видеотрансляцию матча Химки - Спартак можно посмотреть 17 октября 2020 и начнется в 19:00 по московскому времени на Матч Премьер.
Трансляция матча Химки - Спартак 17 октября 2020
Трансляция матча Химки - Спартак 17 октября 2020 года состоится в прямом эфире на и Матч Премьер с 19:00 по московскому времени.
Наша трансляция начнется примерно за два часа до старта поединка. Вы можете следить за ней, параллельно смотря телетрансляцию и не обновляя страницу.