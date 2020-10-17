Рашид Рахимов теперь - в "Уфе". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В гости к "Локомотиву" приезжает ФК "Уфа". Башкирская команда во время перерыва в сезоне нашла нового главного тренера - предложение принял Рашид Рахимов. В свое время он трудился в столичном клубе. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Локомотив - Уфа 17 октября 2020.

Статистика личных встреч Локомотив - Уфа 17 октября 2020

"Локомотив" и "Уфа" 12 раз играли в чемпионатах России. 4 победы у "Локо", 3 раза побеждали уфимцы, а остальные 5 поединков завершились вничью. Последняя игра двух команд прошла 12 июля 2020 года - в Москве была ничья 1:1 на финише прошлого сезона.

Прогнозы букмекеров на матч Локомотив - Уфа 17 октября 2020

"Локомотив" видят фаворитом поединка.

Прогноз на матч Локомотив - Уфа 17 октября 2020

"Локомотив" добьется победы над "Уфой".

Стартовые составы на матч Локомотив - Уфа 17 октября 2020

Кто появится в стартовом составе каждой из команд, станет ясно за час до игры.

Время начала матча Локомотив - Уфа 17 октября 2020

Матч Локомотив - Уфа 17 октября 2020 года в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть матч Локомотив - Уфа 17 октября 2020

Прямую видеотрансляцию матча Локомотив - Уфа можно посмотреть 17 октября 2020 и начнется в 16:00 по московскому времени на Матч Премьер.

Трансляция матча Локомотив - Уфа 17 октября 2020

Трансляция матча Локомотив - Уфа 17 октября 2020 года состоится в прямом эфире на Матч Премьер с 16:00 по московскому времени.

Наша трансляция начнется примерно за два часа до старта поединка. Вы можете следить за ней, параллельно смотря телетрансляцию и не обновляя страницу.