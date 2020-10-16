«Надоела грязь!»: Жириновский призвал запретить плохие новости в СМИ

Глава ЛДПР Владимир Жириновский Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Политик Владимир Жириновский потребовал запретить плохие новости в СМИ. В эфире Радио «Комсомольская правда» он потребовал государству ограничить поток заметок и сюжетов про убийства, смерть и ДТП. Так глава ЛДПР отреагировал на трагедию в Нижнем Новгороде, где парень расстрелял 6 человек и покончил с собой.

- Во-первых, это как бы знамение, - сказал Жириновский. - Подрастает новое поколение. Они все знают. И с детства им в душу, в память западает самое трагическое. То, что отрицательно влияет на людей. Расстрел детей в американской школе «Колумбайн» - ведь он еще не родился, когда это произошло. Ему же 18 лет. Он с 2002 года. Это было за три года до его рождения. А он повторяет то, что ему понравилось, как там ученики двое расстреляли пол школы. Поэтому я не раз уже говорил: сократить всю негативную информацию, чтобы было 10 % негатива. 90 % - позитив, положительная информация, по всем СМИ. В том числе и в социальных сетях.

Жириновский возмутился, что по телевизору целый день показывают сцены насилия.

- Подростки хотят себя прославить. Он родился, он в этом доме живет, вот этот техникум, эта общага. И чего, так жизнь его пройдет? Он хочет так, чтобы о нем говорили. Нужно это в воспитательных целях подавлять. Поменьше про звезды говорить, больше – простые люди. Не надо навязывать авторитет: смотрите, великий спортсмен, великий артист, великий космонавт! Зачем? Это же только единицы будут. Остальные переживают, что он никто, маленький человек. И сцены насилия – каждый день по всем каналам. Нельзя же так. Это же разрушает сознание людей и их психику, - отметил он.

Ранее Жириновский разгромил британских журналистов за ложь про "отравление Навального".

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