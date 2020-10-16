«Убрать алкашей!»: Жириновский требует запретить фильмы «Ирония судьбы», «Самогонщики» и «Горько»

Глава ЛДПР Владимир Жириновский Фото: Иван МАКЕЕВ

Политик Владимир Жириновский требует запретить фильмы про алкоголиков и пьяниц. Он потребовал убрать с телеэкранов «Иронию судьбы», «Самогонщиков» и «Горько». Об этом глава ЛДПР заявил в эфире Радио «КП».

- Почему в каждом фильме курят? Это что такое? – возмутился Жириновский. - Смотрел старый фильм вчера – каждый курит. Пять человек, каждую минуту закуривают. Что вы делаете? Что, нет фильмов, где бы не курили. Мы же запретили показывать фильмы, где есть сцены курения. Драматурги виноваты. А их именами улицы называют. Киноцентры называют. Нам не нужна драматургия, связанная с курением, с распитием алкоголя.

Возьмите самые популярные фильмы у нашего народа – «Самогонщики». Зачем вы это делаете? Что, нет другого фильма, где бы не было проблемы, связанной с самогоноварением?

Политик уверен, что из-за этих фильмов спиваются люди.

- И каждый Новый год – «С легким паром». И опять в бане эта пьянка. И люди смотрят, не отрываясь каждый год, уже лет сорок. Бессовестные. Что мы делаем? Это виновато государство. Запретить. Снять всех этих руководителей телеканалов, которые занимаются только рекламой, деньгами. А люди гибнут. У нас уже снова смертность превышает рождаемость. Чуть ли не полмиллиона. Мы что делаем? Через десять лет нас будет на пять миллионов меньше? Так же нельзя. Это элементарно – защитить население, нашу память защитить. Сделать, чтобы было хорошее настроение, - отметил он.

Ранее Жириновский призвал запретить плохие новости в СМИ.