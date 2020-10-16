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Политика

«Пусть решат сначала - «Новичок» или «припугнуть»: Жириновский разнес The Guardian за новую версию «дела Навального»

Политик объяснил, почему российские спецслужбы не могли подсунуть блогеру яд
Роман ГОЛОВАНОВРоман ГОЛОВАНОВ
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Глава ЛДПР Владимир Жириновский

Глава ЛДПР Владимир Жириновский

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Британская газета The Guardian написала, что "отравление" оппозиционера Алексея Навального организовали спецслужбы России. Но, якобы, задачи травить блогера не было. Его просто хотели припугнуть. Эту версию в пух и прах разнес глава ЛДПР Владимир Жириновский.

- Написать могут запросто, авторов много, - сказал Жириновский в эфире Радио «Комсомольская правда». - У нас был такой Юлиан Семенов. Ему тоже давали какие-то материалы из КГБ, он их читал, но больше выдумывал. И создал этот фильм «17 мгновений весны». И сейчас кто-то выдумал - какой-то отдел спецслужб приготовил что-то. Отравление. Дети даже травят, через минуту человек умирает. Что, наши спецслужбы службы не могут кого-то отравить? Смешно. Бандеру отравили, а Навального не смогли? И зачем тогда про боевое отравляющее вещество «Новичок» говорить, если оказывается надо было просто припугнуть? Ну глупость же полная! Ну ничего не сходится. Пусть решат сначала - «Новичок» или «припугнуть».

Жириновский считает, что спецслужбы могли иначе надавить на оппозиционера.

- Вынудить уехать? Можно было побеседовать с ним хорошо и сказать: "Алеша, срок тебе 3 дня – или ты уезжаешь, или тебя не будет". У Навального же уже приговор был, он должен был сидеть 5 лет, там продлить (нарушение дисциплины и т.д., еще какие-то дела поднять) и держать его там лет 20. А при наших условиях он бы там давно загнулся (плохое питание, тяжелая работа и т.д.). Поэтому здесь нет смысла так запугать, чтобы он вроде бы заболел, какая-то кома, а на самом деле он не отравлен, он будет жить. И не обязательно, чтобы это делали спецслужбы, это его друзья могли сделать – дать какие-то препараты, чтобы он немножко был сумасшедший. Мы когда-нибудь узнаем правду, лет через 50, но он негодяй, Навальный, - отметил политик.

Напомним, ранее Евросоюз ввел санкции против российских граждан из-за дела Навального.

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