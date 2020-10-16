Профессор Валерий Соловей, предсказавший ужасы високосного года: Армагеддон 2020 не закончится в декабре. Терпеть придется до 2022

Есть ощущение, что экономическая ситуация может резко ухудшится. Черные дни еще впереди Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пророчества этого «политического Нострадамуса» сбываются с пугающей точностью. Он угадал с победой Трампа на выборах. А накануне 2020 года предсказал, что он будет «черным», что весь мир и особенно Россию ждут большие потрясения. И ведь угадал...

Что же нас ждет дальше? Об этом «КП» расспросила профессора Валерия Соловья.

У РУБЛЯ ОТНИМУТ НОЛИК?

- Валерий Дмитриевич, еще весной, когда ваши предсказания на 2020 год начали пугающе сбываться, мы с вами встречались. И вы тогда обещали, что осенью Россию ждет экономический кризис. Он уже начался или настоящий Армагеддон все еще впереди?

- Кризис уже идет. Просто реакция на него будет отложенная. Мы видим снижение жизненного уровня людей. Отсюда рост недовольства. Сейчас это проецируется в какую-то бытовую сферу: мордобития с соседями, рост потребления алкоголя. Но я чувствую, что очень выросло раздражение. Думаю, вы тоже это ощущаете.

- Давайте заглянем в ближайшее будущее. Какие еще сюрпризы принесут оставшиеся месяцы 2020-го?

- Людям важнее узнать про собственный кошелек, чем про политику. У меня ощущение, перерастающее в уверенность, что экономическая ситуация может резко ухудшится. Черные дни еще впереди. Я знаю, что многие спасительные решения государством уже подготовлены. Просто финансовые чиновники ждут отмашки от верховной власти. Речь идет о возможном наполнении бюджета. Один из вариантов - девальвировать рубль. Вторая задача – снять инфляционный навес.

А потом можно и деноминировать национальную валюту. У нас один ноль на купюрах может исчезнуть при этом. И наши с вами зарплаты будут похожи на советские. Ну, у кого-то чуть больше, наверное. И многие проблемы, возможно, будут решены таким образом.

- Вы сейчас серьезно?

- Абсолютно. Все для этого было подготовлено еще весной этого года на первой фазе пандемии: есть цель пополнить бюджет. Они предлагают варианты. А на деле это решение станет не экономическим, а политическим. Поэтому с ним никто не торопится.

ЧЕРНАЯ ВОРОНКА

- А что за проклятие на нас наслали в этом году? Когда беды прекратят сыпаться на наши головы?

- Я боюсь, что мы вступили в некую «черную воронку» в начале этого года. И скорость движения в этой воронке будет только убыстряться. Наша власть действует в определенных рамках. Эти рамки задаются нефтяными ценами, санкциями. Но мы не знаем, какие санкции могут последовать после выборов президента в США. Мы не знаем, кто победит.

Профессор Валерий Соловей

- В прошлый раз вы предсказали победу Трампа. А что будет теперь?

- Пока не знаю, честно. Может, за дней десять получится понять. Пока думаю, что у Байдена выше шансы. Он выглядит сильнее. Но что будет для России, если Байден победит? А вот здесь вопрос открытый. Его администрация будет готова применить жесткие санкции против России. Но есть некий голос геополитических реалистов, которые ему нашепчут: «Если мы зажмем Россию слишком жесткими санкциями, она бросится в объятия Китая. Нужно ли это нам?» Начнутся споры внутри американских кабинетов. Мы не знаем, кто возьмет верх.

- А Россия к чему готовиться?

- К ухудшению ситуации при Байдене. Отсюда и родились те финансовые шаги, о которых мы говорили выше. Их было бы разумно применить заранее. Перед усилением санкционного давления, отключением SWIFT, попытками введения частичного нефтяного эмбарго - полное ввести невозможно. Честно говоря, крайне малоприятные вещи для российской экономики, соответственно, для нас с вами.

- Если верх возьмет Трамп?

- Может стать для нас даже лучше. Небезосновательно считается, что у Трампа и Путина есть личностное психологическое взаимопонимание. Поскольку для Трампа это будет последний срок, он может забросить чепчик за мельницу. И попытаться пойти на навстречу России. Но что сдерживает Трампа? Это Конгресс, масс-медиа и бюрократия. Я много общался с американскими чиновниками. Они недовольны своим президентом. Якобы он действует по отношению к России в ущерб США. Ну, если останется Трамп, он хотя бы не введет такие жесткие санкции, как это может сделать Байден. А это уже огромный плюс.

Что будет для России, если Байден победит? А вот здесь вопрос открытый Фото: REUTERS

ГРОМООТВОДЫ СТРАНЫ

- В соцсетях шутят: «Календари на 2021-й можно уже не продавать». В следующем году будет легче? Или «черная воронка» продолжит нас засасывать?

- Под бой курантов кризис не закончится. Все продлится до начала 2022 года. Только в 2022 году мы можем ожидать некоей стабилизации. У нас будут уже новые контуры организации власти. Скорее всего, со второй половины следующего года начнется рост нефтяных цен. Усилится приток денег. Поэтому только в 2022 году. И плюс, я думаю, за конец этого и в следующем году люди могут выплеснуть и исчерпать свою негативную энергию. Ее очень много накопилось в России. Над нами сейчас свинцовые облака повисли. Мы ждем, пока оттуда стальные молнии появятся. И это должно произойти, к великому сожалению.

- А когда это случится? Под выборы в Госдуму?

- Думаю, что все это может произойти раньше. Возможно, все выплеснется через какие-то региональные волнения. Причина может быть любая. Даже, на первый взгляд, самая пустяковая. Просто массовая энергия должна вылиться наружу. В Кремле об этом знают, они для этого готовят громоотводы. Не надо недооценивать людей, которые нами правят.

- Еще что-то крупное намечено на 2021-й?

- Да, может начаться транзит власти. Сейчас идет подготовка, вырабатывается модель. Пока это, по моим сведениям, не планируют откладывать ни до 2022-го, ни до 2023-го. Хочешь или не хочешь, но любые перемены вызывают у людей стресс. Нам это предстоит пережить.

ЧТО ДЕЛАТЬ ВЛАСТИ?

- Мы с вами поставили диагноз обществу – массовое раздражение. Что с ним делать власти? Как не довести это до погромов и перевернутых машин? Чтобы все мирно и спокойно прошло.

- Первое. Больше всего угнетает не столько отсутствие денег. У нас к этому привыкли. Людей угнетает то, что они не видят перспективы. Нет образа будущего. Власть говорит: «У нас национальные проекты, мы строим дороги». Хорошо. Но люди не понимают, как это на них влияет. Должно быть нечто, что у них вызывало бы позитивные эмоции.

Отсюда выходит второй пункт. Снизьте цены на ипотеку. Потом правительство должно заняться пиаром. Выйти и сказать: «За последние 20 лет цены на жилье никогда не были такими низкими». Это вклад в будущее. Родители могут помочь своим детям купить квартиру, чтобы там жила новая семья, росли уже их внуки.

Третье. Суду пора работать. Он должен перестать быть «позвоночным». Люди куда идут за справедливостью в России? У нас охотно судятся. И это последняя инстанция не срабатывает. Дайте им возможность справедливого разрешения своих проблем.

Четвертое. Слушайте, ну у регионов должно оставаться больше денег! Они не должны быть такими просителями у администрации, у правительства. И тогда молодым людям не придется мчаться в Москву или Петербург за деньгами и карьерой. Они смогут себя применить дома.

Пятое. И чтобы оставшиеся у регионов деньги не разворовали – должны быть конкурентные выборы. Чтобы люди сами выбирали себе губернаторов и депутатов на местах. Это касается и выборов в Госдуму. Нужен реально многопартийный парламент. Чтобы он выражал интересы нашего сложного общества. Чтобы все решала не одна партия. Тут люди увидят и для себя некую игру и конкуренцию. А искусственные партии народ сразу чувствует.

Шестое. Снять административные препоны на пути мелкого и среднего бизнеса, снизить налоговое давление на них. Люди получат работу. Страна – экономический рост. Все в итоге выиграют.

Седьмое. Власти нужно будет научиться разговаривать с людьми. Не пугать: «Вы плохо носили маски, поэтому мы вас заставим сидеть на карантине». Говорите спокойнее, разъясняйте. Некоторым нужно повторить 20 раз, что санитарная безопасность важна. А когда пугают, это вызывает только отторжение.

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К КРИЗИСУ

- Вы сказали, что трудные времена не закончились. А как народу готовиться к ним. Давайте тоже по пунктам.

- Первое. Если у вас есть свободные деньги, запаситесь валютой.

Второе. Выстраивайте связи. Подружитесь с врачами. Познакомьтесь с соседями. Может, на новом карантине вам придётся друг другу носить продукты из магазина. Создайте чат своего подъезда или дома. Во дворе грязно? Давайте выйдем на субботник. Или скинемся и заменим лампочки в подъездах, которые месяцами не меняют. Всегда найдутся 15-20% людей, которые не захотят участвовать. Ну и пусть. Сейчас важны такие «кассы взаимопомощи».

Третье. Сохраняйте самоиронию. Мы в России охотно шутим над другими. Причем этот юмор часто доходит до оскорблений. А смех над собой очень помогает сохранить психическое здоровье.

И четвертое. Не бойтесь падения луны на землю - этого точно не произойдет. Уверен, что все-таки не будет гражданской войны. И не будут нас там под видом прививок от коронавируса чипировать. Попытайтесь сохранять здравый смысл - это очень важно.