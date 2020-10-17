58-летняя Екатерина Андреева в душегрейке поразила внешним видом

Екатерина Андреева. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Екатерина Андреева обожает путешествовать. Телеведущая побывала в самых отдаленных уголках земного шара. На этот раз 58-летняя знаменитость отправилась на Камчатку.

Екатерина Андреева постоянно делится с пользователями соцсетей впечатлениями от поездок. Она рассказывает о своих приключениях настолько увлекательно, что поклонники слушают кумира, буквально раскрыв рот. Неделю назад звезда экрана добралась до Камчатки.

"Океан. Катамаран. Девушка. Сидеть на сетке, ждать косаток, прислушиваться к плеску волн и вдыхать аромат исполина под именем Тихий. И кто ж так его назвал, этого безудержного ворошителя волн и создателя штормов и бурь? Красота Камчатки неоспорима. Только одна страна в мире может составить нашему Камчатскому краю конкуренцию по северным природным красотам - это Исландия. Но там нет медведей. А без медведей - не считается", - написала Екатерина по прилете на полуостров.

Андреева путешествует вместе с подругой Екатериной Шугаевой. "И где мы с ней только не побывали, втягиваясь в авантюрные приключения. И взгляд на мир у нас похож - цель вижу, препятствии - не вижу, в себя верю! Позитивные эманации, которые разгребают, как трактор, все проблемы и неприятности. Уныние - нет. Лучше в спортзал, на вулкан, к медведям или над пропастью прокатиться и потом сигануть в горный каньон. Медведи на Камчатке ждали нас и лапы потирали. Наконец-то приехали не трусихи и можно было поплескаться с ними рядом без дикого визга и криков", - рассказала телезвезда под фото, где позирует вместе с приятельницей.

Женщины нарядились в камчатские душегрейки. Ведущая программы "Время" пояснила, что этот наряд изготавливают из шкур умерших своей смертью оленей. "И они продолжают помогать людям и после. Вот такое отношение грело меня тоже. И это была самая мягкая шубка из всех,которые я видела. Договор между людьми и животными, как в фильме «Аватар»", - поделилась знаменитость.

Поклонники были поражены тому, как молодо выглядит их кумир. "Что вы делаете со своими подписчиками? Фото шедевр, красивая до невозможности", "Потрясающе красивые!", "Екатерина, Вы, как всегда прекрасны!", "Катерина, ну какая же вы красотка, прямо не наглядеться, выглядите ну просто шикарно", "Никогда не скажешь, что вам 50, а не 30. Поразительная генетика", "Екатерина, как Вам идет этот национальный костюм, у Вас даже взгляд изменился, стал спокойным, умиротворяющим, но в то же время решительным и целеустремленным!", "Какая же вы красавица!", - делятся фолловеры.

Стоит отметить, что телеведущая для поддержания идеальной фигуры ведет активный образ жизни. Она не боится проводить над собой разные бьюти-эксперименты. Андреева устраивает разгрузочные дни, занимается уникальными практиками, проходит курсы иглоукалывания и делает маски из чистого золота. "Морщины появляются там, где сломана цепочка коллагеновых волокон. Иглы помогают восстанавливать эту разорванную связь", - заверила звезда.