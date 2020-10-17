Американским школьникам будут бесплатно раздавать презервативы

Министерство образования и здравоохранения американского штата Вермонт настояло на том, чтобы для всех школьников средних и старших классов презервативы были доступны в школьных стенах. Фото: Shutterstock

Министерство образования и здравоохранения американского штата Вермонт настояло на том, чтобы для всех школьников средних и старших классов презервативы были доступны в школьных стенах. Соответствующий закон был одобрен и подписан губернатором-республиканецем Филом Скоттом. Он вступит в силу с 1 июля 2021 года.

- Для предотвращения заболеваний, передаваемых половым путем, а также уменьшения нежелательных беременностей, и как следствие, уменьшения количества абортов, учащимся средних школ необходимо бесплатно предоставлять презервативы, - гласит текст документа.

В 2019 году чиновники провели опрос среди учащихся и выяснили, что, начиная с 14-летнего возраста, большинство из них ведут активную половую жизнь. При этом только треть опрошенных пользуется средствами контрацепции.

Презервативы будет находиться в безопасном, но, в то же время, легкодоступном месте, например, в медкабинете.

- Мы не должны допускать ситуаций, когда молодые люди принимают решение – делать аборт или сохранять беременность, - комментирует принятое решение инициатор законопроекта, член Палаты представителей штата Топпер МакФаун. – Мы просто должны сделать так, чтобы школьникам не приходилось в принципе делать такой выбор. Мы должны им объяснить, как защищать себя и свое здоровье.

Но не все в штате Вермонт считают, что закон был нужен.

- Если ребенок в 12 лет пытается найти презерватив, то это должно вызывать беспокойство, - считает политический аналитик Шэрон Тоборг. – Лучше бы не раздавать презервативы, а бросить все силы на предотвращение детского насилия.

Вермонт станет первым американским штатом, который обязывает школы предоставлять учащимся средства контрацепции.