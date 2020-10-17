Посол РФ в США: В российско-американских отношениях есть позитив

Посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов, открывая заседания Американо-Российского делового союза, сделал акцент на том, что в российско-американских отношениях есть сферы, в которых наши страны активно сотрудничают. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов, открывая заседания Американо-Российского делового союза, сделал акцент на том, что в российско-американских отношениях есть сферы, в которых наши страны активно сотрудничают.

- В качестве позитива следует отметить продолжающиеся контакты по линии руководителей аппаратов советов безопасности, внешнеполитических и оборонных ведомств. Поддержание постоянных каналов общения способствует лучшему пониманию позиций друг друга и поиску путей их сближения. – отметил посол.

Он также добавил, что важный импульс связям России и США могут дать законодатели, если они возобновят свой диалог. И заверил, что «российская сторона готова к такому позитивному шагу».

Антонов обратил особое внимание на то, что с призывами к восстановлению содержательного диалога между нашими странами и отходу от мегафонной дипломатии стали выступать авторитетные американские специалисты из числа бывших высокопоставленных чиновников. И привел в пример открытое письмо от 6 августа, которое было опубликовано в издании «Политико». Авторы этого письма подвергли критике линию, основанную на бесплодных попытках загнать Россию в угол с помощью санкций.

- К сожалению, голоса реалистов пока звучат не так громко, как хотелось бы. – выразил сожаление посол России в США.