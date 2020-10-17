Льготную ипотеку под 6,5% продлят до июля: что это даст нам и застройщикам

Популярную программу льготной ипотеки на покупку новостройки по ставке не больше 6,5% планируется продлить до 1 июля. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Популярную программу льготной ипотеки на покупку новостройки по ставке не больше 6,5% планируется продлить до 1 июля. Как сообщил Минфин, проект постановления об этом внесен на рассмотрение правительства.

Первоначально называлась другая возможная дата — до конца 2021 года (пока программа действует до 1 ноября 2020 г.). Но как объясняют эксперты, до июля — это тоже хорошо. Для покупателей жилья важно, чтоб льготные ставки сохранились в ноябре-декабре. Традиционно многие — и статистика это каждый раз подтверждает — откладывают покупку новой квартиры на самый конец года. Застройщикам же важно, чтоб не было резкого провала спроса после Нового года — в январе-феврале. И тут льготная программа тоже может помочь.

Как говорится в сообщении Минфина, на 12 октября по льготной программе заключено 224,4 тысячи договоров на 630,8 млрд рублей. К 1 ноября, по прогнозам ведомства, эта сумма вырастет до 800 млрд. Продление же программы до июля позволит выдать еще 354 тыс. кредитов на 1,1 трлн рублей. Как ожидает Минфин, из них 90 тысяч кредитов на 270 млрд рублей будут выданы до конца этого года, в ноябре-декабре.

С льготной ипотекой власти связывают поддержку строительного комплекса в условиях, когда доходы граждан не очень-то растут, в том числе в связи с пандемией. По весне эксперты опасались, что застройщики вообще резко свернут новое строительство. Тем более, что коронавирусный кризис наложился еще и на реформу долевого строительства и ужесточение требований.

Льготная программа тут и в самом деле помогла. По данным правительственной корпорации в жилищной сфере ДОМ.РФ, объем новых проектов на рынке новостроек в 3 квартале этого года в сравнении со вторым кварталом вырос больше чем на треть: 7,7 млн квадратных метров в третьем квартале, 5,6 млн квадратов — во втором.

Что это значит для обычного гражданина, который мечтает купить квартиру в новостройке? Эти сегодняшние новые проекты — то жилье, которое будет покупаться в следующем году. И чем этих запроектированных квадратов больше — тем меньше вероятность, что в будущем цены на жилье пойдут вверх даже при отсутствии у людей денег и падении спроса. Просто потому, что уменьшится выбор квартир.

НАПОМИНАЛКА «КП»

На каких условиях можно взять льготную ипотеку под 6,5%

- Первоначальный взнос — от 15% (сначала было 20%, потом условия изменили)

- Максимальный размер — до 12 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области (сначала было 8 млн), до 6 млн (сначала было 3 млн) — для остальных регионов

- Главное условие — купить надо именно новостройку, договор должен быть заключен с компанией, а не с частным лицом.