«Мы несколько часов гуляли. В сквере я предложил ей секс»: Откровения разнорабочего, задушившего школьницу из Домодедово

«Комсомольской правде» стали известны новые детали допроса 20-летнего Алексея Азизова - его обвиняют в убийстве школьницы в городе Домодедово. Фото: Александр РОГОЗА

«Комсомольской правде» стали известны новые детали допроса 20-летнего Алексея Азизова - его обвиняют в убийстве школьницы в городе Домодедово. В Подмосковье парень приехал в начале нынешнего года из Ульяновской области, устроился разнорабочим на производство тротуарной плитки.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, 15-летняя Светлана Макарова (имя и фамилия изменены) пропала 10 октября, в субботу. Сказала родным, что погуляет с друзьями, но вечером домой не вернулась. Полицейским удалось найти записи с камер видеонаблюдения, на которых Светлана идет по улице с неизвестным парнем. Так вышли на Азизова.

«ВСЕ РАЗОШЛИСЬ, И МЫ ОСТАЛИСЬ ВДВОЕМ»

«В тот день мы гуляли большой компанией, - рассказал Алексей Азизов на допросе. - С теми же ребятами, которые познакомили нас со Светой две недели назад. Примерно в девять часов вечера мы остались вдвоем, все остальные разошлись. В тот вечер мы со Светой много гуляли пешком по городу, я ее провожал домой. Много разговаривали о жизни, каждый жаловался на проблемы. Так дошли до улицы 8 Марта и оказались в этом сквере… Там я предложил ей секс».

Это было уже около полуночи. Напомним, лавочка в небольшом сквере, где была убита девятиклассница, находится буквально в сотне метров от дома Светланы. Вероятно, это место девушка показала своему будущему убийце сама. Корреспондент «КП» побывал на месте убийства: это довольно глухой квадрат в частном секторе, скрытый от жилых домов заборами. Соседи утверждают, что никаких криков в ту ночь не слышали.

Лавочка в небольшом сквере, где была убита девятиклассница, находится буквально в сотне метров от дома Светланы. Фото: Александр РОГОЗА

По изначальной версии обвиняемого, секс случился прямо на лавочке и был по обоюдному согласию, но якобы школьница стала угрожать, что расскажет об этом случае постоянной девушке Азизова, которая живет в Ульяновске.

«Я вышел из себя и немного придушил ее…»

Тем не менее, молодому человеку обвинение предъявили по двумя статьям - «убийство» и «насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней».

- На теле девушки обнаружены повреждения, очевидно полученные, когда она сопротивлялась, - рассказал «Комсомольской Правде» источник в правоохранительных органах. - Также по показаниям подруг, погибшая не вела интимную жизнь, и все знали, что она девственница. То же самое говорит и молодой человек, с которым она встречалась последние месяцы. Слабо верится, что девушка, которая в таком возрасте сознательно избегала «взрослых» отношений, согласилась бы на первый секс на улице, на гнилой лавочке… Также предварительно повреждения на теле жертвы говорят, что она действительно была изнасилована.

КРЫШКА ЛЮКА И ФУТБОЛКА

- Тело Азизов бросил в канализационный люк, который находится буквально в 10-15 метрах от той самой лавочки. Однако у многих вызывает вопрос, каким образом парень без каких-либо инструментов сумел открыть крышку колодца?

- Он изначально заявил, что крышку люка поднял сам. Она на этом колодце не чугунная, как было раньше, сделана из более легкого сплава. На следственном эксперименте этот факт проверяли - оперативник так же легко подковырнул крышку палкой и поднял.

- Одна из понятых рассказала нам, что Азизов на следственном эксперименте рассказал, что после убийства он снял с девушки футболку и вытерся ею. Но футболку якобы не нашли.

- Нашли - там же, в сквере. Она приобщена к материалам дела. Это вещдок, он отправлен на экспертизу - эксперты должны сказать, есть ли на ней биологические следы Алексея Азизова.

- Еще один вопрос: почему никто не слышал криков девушки? По одной из версий, она была настолько пьяна, что не могла сопротивляться.

- Азизов сказал, что школьница просто не смогла кричать, он ее душил. С его слов оба были трезвые в тот день, вообще не выпивали, даже пиво.

15-летнюю школьницу искали несколько дней, а ее тело все это время лежало в колодце в сотне метров от дома. Фото: Александр РОГОЗА

- Девушка действительно из неблагополучной семьи? Известно, что она часто убегала из дома.

- Можно так сказать. Мама - запойная. Но при этом Света, ее старшие сестра и брат (им 18 и 16 лет, соответственно) всегда выглядели нормально, прилично, чисто. По словам школьных учителей, убитая девушка училась на четверки и пятерки, с успеваемостью у нее было все хорошо.

Предварительно эксперты подтвердили, что 15-летняя девушка сопротивлялась

ОФИЦИАЛЬНО

Старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий:

- 20-летнему жителю Ульяновской области предъявлено обвинение в убийстве и изнасиловании 15-летней школьницы (ч.3 ст. 131 УК РФ и ч.1 ст. 105 УК РФ). По ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе проведения следственных действий обвиняемый показал криминалистам где спрятал тело девушки. На допросе следователю он дал признательные показания и сообщил обо всех обстоятельствах, совершенного им преступления. К настоящему времени назначено проведение судебно-медицинской и психолого-психиатрической экспертиз, планируется назначение генетической. Проводятся допросы и иные следственные действия, направленные за крепление доказательственной базы.

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