СК возбудил третье уголовное дело о хищениях при создании вертолета Ка-62

Ка-62. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Испытания новейшего многоцелевого вертолета вертолетостроительного холдинга "Вертолёты России" Ка-62 проходили в присутствии следователей. В итоге современное перевоплощение созданного еще во времена СССР Ка-60 так и не прошло государственной сертификации. Это при том, что на разработку этого вертолета были потрачены годы и миллиарды рублей.

Отметим, что впервые макет Ка-62 презентовали на выставке HeliRussia в 2012 году. Тогда проект модернизированного вертолета представил международной публике вице-премьер Дмитрий Дмитрий Рогозин и министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Как стало известно "КП", Следственный комитет России возбудил третье уголовное дело о хищении около 3,6 миллиардов рублей при строительстве и конструировании вертолета Ка-62 в отношении должностных лиц холдинга "Вертолеты России", а также Минпромторга.

Первые два дела были возбуждены еще в прошлом году Главным следственным управлением по Московской области.

По данным следствия, соучастников преступной группы устанавливают в компаниях "Вертолеты России", "Камов" и Минпромторге.

По данным источников в следствии, модернизированный вертолет Ка-62 был разворован еще на стадии проекта. По словам источника, в каркас советского Ка-60 пытались "впихнуть невпихуемое и заставить при этом летать".