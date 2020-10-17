В ожидании второй волны коронавируса россияне закупали швейные машинки и самогонные аппараты

Новости о второй волне коронавируса в начале октября вновь погнали россиян делать закупки. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Новости о второй волне коронавируса в начале октября вновь погнали россиян делать закупки. В том числе через интернет. Как следует из анализа, проведенного специалистами интернет-сервиса Price.ru, гречка и туалетная бумага интереса уже не вызывают. Видимо, даже самые упертые поверили, что их дефицит нам не грозит. А может, используют еще запасы, сделанные весной.

Зато всего за одну неделю октября — с 5 по 11 — когда опять начало расти число заболевших коронавирусом - вырос спрос на многие товары для дома, в том числе для его дезинфекции, а также приятного (или полезного) времяпрепровождения.

Хит-парад самых спрашиваемых товаров возглавил пульсоксиметр — небольшое устройство, которое можно надеть на палец и измерить уровень кислорода в крови. Число запросов на него у интернет-покупателей выросло более чем на 300%. Маски и антисептики тоже стали покупать активнее (см. таблицу). Как отмечают аналитики, еще в начале сентября к ним особого интереса не было, а с 28 сентября спрос вновь начал расти. Разбирают и бактерицидные излучатели (лампы для обеззараживания воздуха).

Ожидаемо выросли закупки гаджетов для интернет-времяпрепровождения. Тут лидер спроса — VR-очки (очки виртуальной реальности). Это такая гарнитура, которая используется, например, во время видеоигр.

Среди товаров с быстрорастущим спросом также йогуртницы, мини-печи, мини-пивоварни, блинницы, швейные и вязальные машинки, а также самогонные аппараты.

Спрос на эти товары резко вырос всего за одну неделю октября*:

- Пульсоксиметры (портативные измерители уровня кислорода в крови) +320%

- VR-гарнитуры (очки виртуальной реальности, которые подключаются к смартфону или ноутбуку) +103%

- Йогуртницы +49%

- Увлажнители воздуха +42%

- Электронные термометры +32%

- Маски +30%

- Очистители воздуха +28%

- Мини-печи +27%

- Макароны +27%

- Бактерицидные излучатели (лампы для обеззараживания воздуха) +26%

- Сгущенка +26%

- Мини-пивоварни +25%

- Антисептики +24%

- Витамины +22%

- Блинницы +17%

- Швейные и вязальные машины +14%

- Кофеварки +10%

- Самогонные аппараты +10%

*неделя с 5 по 11 октября — к предыдущей неделе

(По данным исследования Price.ru)

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