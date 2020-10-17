Пожарный из Одессы стал крупным крымским чиновником

2 мая 2014 года, после уличных столкновений, бандеровцы загнали противников в Дом профсоюзов и забросали здание «коктейлями Молотова» Фото: REUTERS

Виновный или «крайний»?

Бывший начальник главного управления Одесского областного управления МЧС Украины Владимир Боделан «прославился» во время пожара 2 мая в одесском Доме профсоюзов. Его обвинили в преступном бездействии и гибели нескольких десятков людей – пророссийски настроенных граждан Украины. Напомним, что 2 мая 2014 года, после уличных столкновений, бандеровцы загнали противников в Дом профсоюзов и забросали здание «коктейлями Молотова». В массовом жертвоприношении обвинили в том числе и главного пожарного.

Этот пост Владимир Боделан занял еще в 2010 году, при Януковиче, но 2 мая 2014 года его карьера в МЧС закончилась. В чем его обвинили?

Дословно: «тушение горящего Дома Профсоюзов и эвакуация горящих людей из здания не была вовремя произведена». Судя по многочисленным видеосъемкам пожарные появились на месте трагедии, когда в здании остались только трупы – сгоревших и задохнувшихся.

После этой трагедии родственники погибших утверждали, что главный пожарный прямо виновен в неоказании помощи. Следственная комиссия Верховной Рады Украины по вопросам расследования фактов гибели граждан в городах Одессе, Мариуполе, а также в других городах Донецкой и Луганской областей Украины 2 сентября 2014 года в своем Итоговом отчёте пришла к тому же выводу. Боделана уволили и возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 135 УК (оставление в опасности, которое привело к смерти или другим тяжелым последствиям).

Владимир Боделан руководил слубой ЧС в Одесской области во время трагедии в Доме профсоюзов

При этом надо учитывать, что работа этой комиссии не могла быть объективной. Комиссия пыталась как-то обелить радикальных националистов и обвинить в пожаре некие «пророссийские силы». В частности, эта комиссия заявила в итоговом отчёте: «конфликт был спровоцирован пророссийски настроенными лицами, которые находились среди участников митинга за единение с Россией. Часть этих людей начала бросать камни и бутылки с легковоспламеняющейся смесью в сторонников евороинтеграционного курса Украины».

Неприятное расследование

В то же время комиссия признала очевидный факт, что «причиной возникновения пожара в Доме профсоюзов стало занесение внешнего источника огня, с эпицентром в правом крыле первого этажа здания». Но объективное заключение о причинах гибели людей, по мнению комиссии, получить невозможно «из-за отсутствия современного оборудования». А наличие ядовитых веществ в телах погибших в Доме профсоюзов в Одессе возможно установить лишь при помощи международных экспертов, что так и не было сделано. Повторные попытки провести парламентское расследование одесских событий были также заблокированы. Трагедию пытались замять, в том числе, и потому что она стала серьезным толчком к началу гражданской войны на Юго-Востоке Украины.

«Возможность привлечения соответствующих европейских экспертов с целью проведения независимой и беспристрастной экспертизы тел погибших и оснований их гибели» так и осталось лишь пожеланием Комиссии. Хотя комиссия обралась к Израилю, США, Британии и Германии за помощью в проведении этой экспертизы. Тщетно, никто не откликнулся.

И тогда комиссия Рады пришла к выводу: «Согласно письменным объяснениям заместителя начальника Главного управления по реагированию на чрезвычайные ситуации Губа В.В., Швыденко Ю.М., Коев С.М. и диспетчера дежурной смены ОКЦ (Оперативно-координационный центр МЧС – прим. корр.) Пономаревой Л.В., начальник Главного управления ДСНС Украины в Одесской области Боделан В.Р. в телефонном режиме в 19 час. 32 мин. позвонил на ОКЦ и сообщил, что он находится на Куликовом поле, где происходит силовое противостояние, и отметил, что технику и личный состав направлять только по его команде. Согласно его устному приказу, дежурная смена ОКЦ не отправляли пожарно-спасательное подразделение к месту вызова».

Как объяснил комиссии Владимир Боделан – он побоялся, что пожарные автомобили захватят бандеровцы, окружившие Дом профсоюзов... Машины на Куликово поле пришли, тогда, когда спасать уже было некого.

В Отчете комиссии содержатся прямые обвинения в бездействии руководителя пожарной охраны Одессы. Любопытно, что в списке лиц, давших показания Комиссии Верховной Рады, сам Владимир Боделан отсутствует (а там десятки фамилий должностных лиц Одессы и Киева), и он не смог высказать свои возражения Комиссии, что позволяет предположить, что обвинения в его адрес могут быть надуманы.

ОБСЕ передумала искать правду?

По мнению обвинённого в трагедии начальника пожарной охраны, большинство погибших испытали в горящем здании воздействие химических отравляющих веществ, что и стало причиной их быстрой гибели.

Как бы то ни было, обвинения в адрес пожарных прозвучали и вновь широко обсуждаются после нового назначения Владимира Боделана. Сам Боделан, в своем аккаунте в соцсетях, подробно ответил своим обвинителям. Он заявил, что люди в Одессе «были убиты за считанные секунды в здании профсоюзов с помощью неизвестного отравляющего вещества».

Это мнение имеет под собой серьёзные основания. Ещё в мае 2014 начальник Главного следственного управления МВД Украины Виталий Сакал по горячим следам сообщил, что следователи нашли хлороформ в мусоре и саже, которые были изъяты во время осмотра помещений сгоревшего Дома профсоюзов, однако все эти данные затем «замели за ковёр». В сокрытии обстоятельств произошедшего преступления приняла участие и Специальная мониторинговая Миссия ОБСЕ пыталась принять участие в расследовании, а потом передумала: «Председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине господин Армен Арутюнян пообещал способствовать проведению европейскими экспертами независимой экспертизы тел погибших во время событий, произошедших 2 мая 2014 в г. Одессе.» - сообщалось в коммюнике миссии. Но дальше сообщения дело не пошло.

Все эти обстоятельства заставляют с сомнением относиться к объективности расследования трагедии проведённое украинской стороной. А значит, обвинять Владимира Боделана, как минимум, преждевременно. Тем более, он попытался публично поспорить со своими обвинителями.

Слово обвиняемому

Сам Боделан так описывает трагедию в Доме профсоюзов: «Сразу же после поступления сигнала о применении зажигательных смесей, пожарные расчёты оперативно выехали на место, но толпа радикалов не давала пожарной машине проехать к месту событий. Одну из пожарных машин националисты захватили и в дальнейшем использовали как таран против баррикад «антимайдана». При этом отмечались неоднократные попытки захвата пожарных частей в центре города и их блокировке. Один из спасателей получил смертельное пулевое ранение из толпы. …Я был вынужден лично уговаривать этих бандитов пропустить машины... Как раз во время переговоров с радикалами, одна машина всё же пробилась к зданию с тыльной стороны, мы приступили к тушению пожара и спасению людей. Нам удалось эвакуировать из здания более трёхсот пятидесяти человек. К моменту подъезда других пожарных автомобилей, несмотря на виднеющийся огонь в здании, его продолжали закидывать зажигательной смесью и стрелять по окнам. Многотысячная толпа бесновалась и не давала спасать людей, при этом сотрудники силовых структур бездействовали и не вмешивались в ситуацию. У меня жена, пятеро детей, наша семья тесно связана с Россией, поэтому решение было принято моментально, мы уехали жить в Россию, близкий нам Крым. В Крыму я уже четвёртый год нахожусь на государственной службе и стараюсь быть полезным для жителей полуострова».

Редакция не делает никакие выводы, и никого не обвиняет: без честного и всестороннего разбирательства в произошедшем 2 мая в Одессе это незаконно. К сожалению, Украина, переживавшая в том момент эйфорию от «революции гидности», сделала все, чтобы замять эту кровавую историю и назначить крайних. И это не бандеровцы, бесновавшиеся в те майские дни в Одессе.

Напомним также, в сети ранее были опубликованы записи шокирующих ответов диспетчера пожарной службы на звонки с просьбой о помощи с Куликова поля.