Потомкам семьи, бежавшей от нацистов во время Второй мировой войны, вернули картину

Сейчас картина находится в фонде Моссе

До начала Второй мировой войны семья издателя Рудольфа Моссе проживала в Берлине. Когда к власти в Германии пришел Гитлер, то члены этой семьи открыто стали выступать против нацистов. Моссе печатали в своей газете «Берлинер Тагеблатт» материалы, обличающие действия фашистов. И тем самым привлекли к себе внимание нацистов, которые сначала заставили их покинуть страну, после чего присвоили их обширную коллекцию произведений искусства.

В 1933 году семья Моссе бежала из Германии в США. Имущество, включая коллекцию живописи, пришлось оставить в фашистской Германии. Одним из шедевров, экспроприированных нацистами немцами, стала картина американского художника-импрессиониста Гари Мелчерса «Зима». На ней изображены фигуристы на катке.

Это полотно Рудольф Моссе приобрёл в начале 1900 года у художника на Берлинской художественной выставке.

После Второй мировой войны шедевр оказался американского бизнесмена Бартлетта Аркелла, который поместил полотно в свою галерею. Когда в музее узнали, что картина была украдена, то передали ее сотрудникам ФБР. Агенты нашли настоящих владельцев произведения искусства.

Сейчас картина находится в фонде Моссе, который представляет интересы Фелисии Лахманн-Моссе, единственной дочери Рудольфа.

- Это была одна из первых крупных экспроприаций, предпринятых нацистами, - рассказал сводный правнук Моссе, Штраух. - «Зима» оценивается в сотни тысяч долларов, но окончательная ее стоимость будет определена на аукционе.

С 2011 года фонд Моссе работает над проектом по возвращению произведений искусств семьям, у которых они были похищены во времена нацизма. Всего во время Второй мировой войны фашисты изъяли у еврейских семей более 25 тысяч картин и предметов искусства.