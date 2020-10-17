Советские люди были честнее нынешних или нет?

Красивые байки про хороший СССР и честных строителей коммунизма в народе ходят. Людям приятны сказки. Только не надо в них слепо верить Фото: фотохроника ТАСС.

Кто-то вспомнил (или придумал?) этакую историю. В 70–е годы на некоем заводе проводили эксперимент. В заводской столовой вместо кассирши поставили поднос для денег. Каждый сам считал цену обеда. Клал, например, рубль и забирал 23 копейки сдачи. Поначалу все шло хорошо, но к концу месяца эксперимент для столовой выглядел все убыточнее. Организаторы все больше разочаровывались в моральном облике строителей коммунизма. И вдруг однажды на подносе появилась сумма, которая превысила весь месячный недостаток! Оказалось, что в этот день на заводе выдали зарплату. Поэтому люди вернули все, даже с перебором.

Мне так кажется, что это одна из советских баек. А если нет, то пусть укажут свидетели, где конкретно проводился этакий опыт над людьми.

Моя трудовая жизнь началась в 1973 году в вагонном депо. Уже на второй день у меня в раздевалке украли новую спецодежду. Когда я в 80-х работал на заводе «ЗИЛ», там умудрялись красть целиком машины, не говоря уже о всякой мелочи вроде дефицитных свечей для зажигания. Воровать было не зазорно под оправдание «Мы не воруем, а добираем то, что нам недоплачивают». В столичных универсамах то и дело ловили похитителей колбасы. Даже в санатории кружку у питьевого бака приковывали на цепь, чтобы её не сперли. Посему не могу поверить, что заводчане вернули с получки весь долг столовой. К тому же эта история показывает насколько мизерные зарплаты были на предприятии, что честным людям не хватало денег и на обеды. Как же не воровать при таких зарплатах? Тем более воровать в столовой, где свои воры недовешивали, недокладывали, разбавляли водой сметану. А если этот эксперимент вышел таким удачным, то что ж его не внедрили во все заводские столовые СССР?

Ведь собственно почему провалился великий эксперимент с построением коммунизма? Потому что коммунизм возможен только при наличии подавляющего большинства людей с высокой социальной ответственностью. А таковых был мизер. И не надо искажать историческую правду, лгать нынешней молодежи, что советские люди были нравственнее, порядочнее.

Не могу сказать, как насчет честности, но нынешнее поколение куда культурнее того советского. Если вы раньше приходили в какое-то учреждение хлопотать по своим делам, то, как правило, вам там хамили, вас облаивали даже матом. Вы выглядели тупым ничтожеством перед упитанными чиновницами, которым портите настроение своим присутствием.

Если бы советский человек попал в наши дни в учреждение, а навстречу ему девушка опрятная и с улыбкой «Здравствуйте. Чем вам могу помочь?» - он бы подумал, что девка чокнутая и отшатнулся бы.

Но пусть красивые байки про хороший СССР и честных строителей коммунизма в народе ходят. Людям приятны сказки. Только не надо в них слепо верить.