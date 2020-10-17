"Видно самое пикантное": Вера Брежнева сделала смелое фото в примерочной

Певица занимается спортом, сидит на диетах и ратует за естественную красоту Фото: Борис КУДРЯВОВ

Вера Брежнева по праву считается одной из самых красивых певиц российского шоу-бизнеса. 38-летняя певица занимается спортом, сидит на диетах и ратует за естественную красоту. На днях артистка опубликовала смелую фотографию из примерочной, представ перед поклонниками в откровенном боди.

"Обожаю, когда в примерочных хороший свет. Сразу видишь, что занимаешься спортом не зря", - подписала Вера Брежнева черно-белый снимок. В кадре она предстала в черном боди с открытым животом и высокими вырезами по линии бедер.

Смелый наряд подчеркнул спортивную фигуру красавицы. Она похвасталась стальным прессом и подтянутыми бедрами.

Однако это вызвало неоднозначную реакцию поклонников. Дело в том, что многие фанаты сочли снимок слишком откровенным. Они советуют кумиру быть скромнее.

"Просто уже не культурно вот так постоянно открывать все, что можно и нельзя. Понимаю, фигура вау, но, думаю, хватит. Все увидели уже, да и муж не мальчик, солидности вам не хватает", "Все на продажу! Умом похвастаться не получается", "Да, благородство - это не про Вас", "Видно самое пикантное", "Опять раздетая", "Вера, вам скоро 40 лет. А вы все раздеваетесь", "Когда уже прекратите оголяться на публику", "Зачем это выставлять?", - гневается народ.

Впрочем, певица нашлась, что ответить злопыхателям. "Я прекрасно себя чувствую так. Это мое тело, мой Инстаграм и моя жизнь. Поэтому буду признательна, если вы перестанете давать советы. Я у вас их не просила", - написала Брежнева в комментарии к фото.

В одном из своих интервью певица заявляла: "Моя хорошая фигура - это примерно 30% генетики и 70% труда. Я серьезно работаю над своим телом и считаю, что иначе невозможно".