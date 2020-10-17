За кресло премьер-министра Новой Зеландии боролись две женщины

Рейтинги Ардерн резко выросли во время коронавирусной пандемии, когда правительство приняло своевременные меры по сдерживанию вспышки COVID-19 Фото: REUTERS

В Новой Зеландии прошли выборы в национальный парламент, а также референдум по вопросам легализации марихуаны и эвтаназии.

Обработав лишь часть бюллетеней, в местном избиркоме делают выводы, что Лейбористская партия страны, которую возглавляет ныне действующий премьер-министр Джасинда Ардерн, лидирует.

Ее главный оппонент - лидер правоцентристской Национальной партии Новой Зеландии Джудит Коллинз уже признала победу своей соперницы и поздравила ее по телефону с успехом и выдающимся результатом.

Во время избирательной гонки Джасинда Ардерн часто повторяла, что ее партия в случае победы на выборах будет действовать в интересах каждого жителя Новой Зеландии.

Рейтинги Ардерн резко выросли во время коронавирусной пандемии, когда правительство приняло своевременные меры по сдерживанию вспышки COVID-19 и объявило режим самоизоляции тогда, когда в стране было всего 100 зарегистрированных случаев.

Таким образом, Лейбористская партия показала, что во главу угла своей программы ставит безопасность людей.

Джудит Коллинз в своей предвыборной программе акцентировала внимание на поддержку бизнеса и преодоление экономических последствий пандемии.

В Новой Зеландии Джасинда Ардерн заработала репутацию человека, не увлекающегося грязной политикой, и заслужила похвалу за свою чуткую реакцию на кризисы. Коллинз же прославилась своей жесткой линией и резкими шутками. Она ушла с должности министра юстиции в 2014 году после того, как якобы участвовала в кампании по подрыву деятельности тогдашнего директора Управления по борьбе с мошенничеством. Но позже ее оправдали.

Официальные итоги выборов и референдума будут подведены 6 ноября.