Последнее время Зе Луиш играл за "Порту". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В субботу, 17 октября, в Москве на поле стадиона "РЖД Арена" футболисты "Локомотива" принимали на своем поле "Уфу". Гости из Башкирии перед матчем расстались с прошлым тренером - в отставку ушел Вадим Евсеев. И взяли себе человека тоже с "локомотивским" прошлым - команду в Черкизово на матч выводил Рашид Рахимов, поработавший в стане железнодорожников.

За время перерыва в сезоне московский "Локомотив" смог провести усиление команды - ее состав пополнил форвард Зе Луиш, который прекрасно знаком всем по игре за московский "Спартак" в чемпионском сезоне "красно-белых". Футболист перебрался из "Порту" и сходу влился в состав клуба.

Матч для команды Марко Николича до поры до времени проходил очень тяжко, прям невозможно тяжело. Покуда на 65-й минуте встречи на замену не вышел новый форвард команды. И спустя пять минут Зе Луиш после передачи с половины поля "Локомотива" рванулся вперед, смутив немного защиту "Уфы". Вратарь гостей Беленов попытался не выбить мяч, а обвести форварда. И поплатился.

Зе Луиш отобрал у голкипера мяч, выждал чуть паузу и отпасовал Крыховяку. Польский полузащитник, который в "Локо" уже который сезон носит титул специалиста по голам в нужное время, пробил с метров 20 уже в пустые ворота мимо защитников и вратаря гостей. Так счет стал 1:0, а Зе Луиш записал на свой счет голевую передачу уже спустя пять минут после дебютного выхода на поле.Счет 1:0 сохранился до конца матча.

"Локомотив" после победы с 21 очком поднялся к "Спартаку" в турнирной таблице. Команда Доменико Тедеско в 19:00 начнет свой поединок 11 тура в гостях против "Химок". А вот "Уфа" после поражения при 6 баллах на 15 месте в РПЛ.

"Уфа" свой следующий поединок проведет тоже в гостях. 25 октября команда сыграет на выезде против "Ахмата". А у "Локомотива" теперь - всего три дня, чтобы отдохнуть. Ведь уже 21 октября в Зальцбурге - поединок 1 тура Лиги Чемпионов против "Ред Булла". А спустя три дня - поединок дома против "Ротора". Потом еще через три дня - матч с "Баварией" на своем поле в Лиге Чемпионов.