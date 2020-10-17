Анастасия Заворотнюк вышла на связь с Андреем Малаховым

Анастасия Заворотнюк Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Андрей Малахов сообщил радостную новость. Анастасия Заворотнюк вышла с ним на связь. Знаменитый телеведущий рассказал об этом на всю страну.

Почти два года Анастасия Заворотнюк борется с онкологией. Звезде сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали глиобластому. О состоянии актрисы до недавнего времени ходила довольно противоречивая информация. В окружении многодетной мамы говорили, что из-за химиотерапии она сильно изменилась внешне и неважно себя чувствует. Однако на днях Андрей Малахов обрадовал всех поклонников артистки.

Все произошло в эфире программы "Привет, Андрей". Передача была посвящена Николаю Баскову. 15 октября ему исполнилось 44 года. По этому случаю Малахов и собрал звезд в студии.

Басков, как известно, много лет дружит с Заворотнюк. Андрей при виде натурального блондина признался: "Сегодня Настя хотела сделать тебе сюрприз и даже позвонить в эту студию. Знаю, что вы общаетесь и дружите...".

Николай был несказанно удивлен такой заботой от подруги. По его словам, когда он узнал о том, что происходит с актрисой, то записал ей несколько видео со словами поддержки. "Для меня было большим ударом, когда все началось с Настей", - признался вокалист.

По его словам, Заворотнюк очень нужна не только родным, но и всем поклонникам и друзьям. "Красивая, яркая, всегда зажигательная несмотря ни на что. Хочу сказать, что люди, которые борются с тяжелым недугом, ставят перед собой цель и не опускают руки. Тогда случаются чудеса. Но, как только человек опускает руки и говорит, что ему стало неинтересно и он устал от этого или другого, то это слышит вселенная", - поделился золотой голос России.

Напомним, 5 августа 2020 года стало известно, что Анастасию Заворотнюк лечат специальной вакциной, созданной для нее учеными из Санкт-Петербурга. Это экспериментальное лекарство на основе иммунных клеток. Они обучают иммунную систему атаковать раковые клетки. Вакцину изготовляют индивидуально для каждого больного. Курс лечения может растянуться на два года.