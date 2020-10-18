Популярное мусороведение: тонна макулатуры сохраняет 17 деревьев

Ответственный подход к потреблению в Москве уже стал частью привычного обихода. Фото: mos.ru

Разделить мусор и сохранить планету не так сложно, сообщает Life. Ответственный подход к потреблению в Москве уже стал частью привычного обихода. После разделения отходов дома во дворе полезное отправляется в синий контейнер, непригодное для переработки — в серый. Есть целая наука гарбология* (от англ. garbage — "мусор"), или мусороведение, — это отдельное направление экологии, которое занимается изучением мусорных отходов и методов их утилизации.

ДАЖЕ БИТОЕ СТЕКЛО ИДЕТ В ДЕЛО

Суть разделения мусора в экономии природных ресурсов. Собранное сырье потом получает вторую жизнь, а окружающая среда — меньше ущерба от потребительского инстинкта человека. К примеру, одна тонна макулатуры даёт 750 кг новой бумаги, из 20 тонн металла можно собрать 14 автомобилей, а сохранённой при переработке одной алюминиевой банки энергии хватит, чтобы телевизор работал три часа. Вот некоторые занятные факты о раздельном сборе мусора.

- Тонна стеклобоя из синего контейнера заменяет 250 кг кальцинированной соды, 250 кг известняка, 50 кг доломита и 700 кг песка, а вторичное производство стекла в четыре раза уменьшает расход топлива и экономит до 6% электроэнергии.

- Энергии, сохранённой при переработке полкило стали, достаточно для работы лампочки в 60 Ватт в течение суток, а переработка тонны пластика сбережёт энергию, соответствующую 3800–7600 литрам бензина.

- Стекло не теряет своих свойств, и его можно повторно использовать и перерабатывать много раз. Производство нового стекла из сданного нами стеклобоя позволяет сократить загрязнение воздуха на 20%, а загрязнение воды — на 50%!

- Каждая тонна переработанной бумаги, картона и гофрокартона сохраняет 17 деревьев.

МУСОР ЗАБЕРЕТ… ТАКСИ

В Москве, Санкт-Петербурге и некоторых других городах есть экотакси — специальные авто, которые забирают на переработку ваш раздельно собранный мусор. Подобные сервисы кроме двух столиц есть, к примеру, в Челябинске и Перми, где они существуют ещё с 2013 года.

Бумага, картон, пластик, металл и стекло — это полезные вторичные ресурсы, которые москвичи складывают в синий контейнер. А пищевые отходы, испачканные и непригодные к переработке вещи отправляются в серый. В эти контейнеры не стоит бросать ртутные термометры и энергосберегающие лампы, батарейки и аккумуляторы — их собирают в специальных приёмных пунктах.

Всю важную и актуальную информацию о программе раздельного сбора отходов Департамент ЖКХ Москвы размещает на сайте чистая-москва.рф. Там можно ознакомиться с полезными советами по сортировке мусора, перейти по ссылкам на публикации о раздельном сборе в СМИ, узнать, где находится ближайший пункт приёма батареек, лампочек, градусников и т.д.

Только за первое полугодие работы программы на переработку отправили 413 тысяч тонн вторсырья, что на 60% превышает показатели за аналогичный период прошлого года — тогда для переработки удалось собрать всего 257 тысяч тонн.

*Гарбология (от англ. garbage — "мусор"), или мусороведение, — это отдельное направление экологии, которое занимается изучением мусорных отходов и методов их утилизации.