Проспекту "Небесной сотни" в Одессе вернули имя маршала Жукова

Борьба за имя Жукова на проспекте идет давно Фото: Shutterstock

Имя маршала Жукова вновь будет носить одесский проспект, который несколько лет назад переименовали в честь "Небесной сотни". Также прежнее название возвращено и улице 25-й Чапаевской дивизии. Эти улицы ранее переименовали в рамках декоммунизации, по инициативе Михаила Саакашвили, когда тот занимал должность губернатора Одесской области. Последнее решение городских властей в штыки встретили сторонники Майдана, но в ответ мэр Одессы Геннадий Труханов лишь пообещал, что в городе проведут дополнительные общественные слушания по вопросам возвращения некоторым объектам в городе прежних названий.

Борьба за имя Жукова на проспекте идет давно. Так там дважды устанавливали бюст героя, и также дважды его сносили. Также националисты уничтожили барельеф Жукова на улице Новосельского. А улицу 25 дивизии, которая отличилась в боях за Одессу, переиначили в улицу Инглези – бравого греческого корсара, на русской службе который затем стал одесским хлеботорговцем, а позже три года был главой города.

Исторически проспект Жукова носил название Черноморское шоссе (народное название – Аэродромное шоссе), до 1989 года проспект Ленинской «Искры», а затем был переименован в проспект Маршала Жукова. В 1916 году он стал «Вулицей Небесної Сотнi», в честь погибших от пуль снайперов на Майдане.

Проспектов, площадей и «Вулиц Небесної Сотнi» на Украине уже десятки. Как правило их переименовывают в рамках идущей там «декоммунизации». В Харькове возникла Площадь героев небесной сотни, а в Киеве – сквер Небесной сотни между бывшем майданом и Михайловской площадью, а ещё Аллея Героев небесной сотни - от Майдана и Крещатика в сторону Институтской улицы. До сих пор непонятна ситуация с самой Институтской улицей в Киеве – её называют и так, и в честь сотни. Украинские источники утверждают что: «Во время Революции Достоинства 20 февраля 2014 на участке Институтской улице от Ольгинской улице до Майдана Независимости произошел массовый расстрел активистов евромайдана. Погибших после этого стали называть Небесной сотней, а улица стала местом почитания их памяти», но есть и иные мнения на этот счёт.

Во всяком случае, от переименования небесная сотня не пострадает, так как на Украине к переименованиям в честь сотни готовятся ещё несколько улиц парков и площадей, как правило ранее носящие «коммунистические» названия.

Интересно, что в рамках «декоммунизации» в Одессе пострадали и те кого к коммунистам отнести сложно - например, улица Анны Ахматовой стала Украинской, и исчезла улица Амудсена. Возможно, Михаил Саакашквили просто не любил поэзию и полярников.

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