Новые правила получения пенсий вступили в силу в России

Теперь день получения денег будет определять не банк, а сами пенсионеры Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Если пенсионер решает сменить банк, через который он получает деньги, дата их доставки может остаться неизменной. Приказ министерства труда и социальной защиты РФ, регулирующий этот момент, вступает в силу в субботу 18 октября.

- Раньше, если пенсионер переходил из одной финансовой организации в другую, дата получения выплаты могла подвинуться, причем довольно серьезно. Например, один банк доставляет деньги 9 числа, а второй – только 23-го, - описывает ситуацию заместитель председателя Совета федерации по социальной политике Елена Бибикова.

Конечно, когда каждый рубль на счету, такая разница в датах могла больно ударить по пожилым людям. Да и привыкают пенсионеры к определенной дате.

Теперь день получения денег будет определять не банк, а сами пенсионеры.

Напомним, есть 2 способа доставки пенсий. Это может делать «Почта России»: в таком случае деньги принесет на дом почтальон, или за ними можно зайти в ближайшее почтовое отделение. Другой вариант – оформить выплаты через банк. Можно раз в месяц прогуляться до отделения или просто попросить перечислять все на карту. При этом банки не вправе взимать какую-либо комиссию за зачисление средств старикам.

Банк, который доставляет вашу пенсию, можно поменять в любой момент. Для этого нужно лишь поставить в известность Пенсионный фонд России: написать соответствующее заявление можно в территориальном органе ПФР, в ближайшем МФЦ или из дома через портал Госуслуг. А теперь еще и быть при этом уверенным, что деньги все равно придут в срок.

А вот карта, на которую приходят деньги, должна относиться к национальной платежной системе «МИР» - постепенно на нее переводят всех пенсионеров страны. По планам чиновников, к началу 2021 года у всех получателей пенсий будет именно «МИР».

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