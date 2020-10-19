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«Штандартенфюрер! Я смертельно устал» и ногинские Нибелунги

Обозреватель kp.ru Максим Соколов подводит итоги минувшей недели
Максим СОКОЛОВМаксим СОКОЛОВ
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Подобно тому, как индийские брамины именуются дважды рожденными, А. А. Навальный теперь стал дважды отравленным

Подобно тому, как индийские брамины именуются дважды рожденными, А. А. Навальный теперь стал дважды отравленным

Фото: REUTERS

Когда все окончательно запутались в вопросе, где же был отравлен А. А. Навальный – то ли в гостинице, то ли в аэропорту, то ли где-то еще, газета "Нью-Йорк Таймс" пришла к выводу, что борца с коррупцией жулики и воры травили неоднократно. Ну тогда все сходится.

Подобно тому, как индийские брамины именуются дважды рожденными, А. А. Навальный теперь стал дважды отравленным. Тем более, что такие случаи встречаются не только в пещерах и дебрях Индостана. В декабре 1916 г. Г. Е. Распутина сперва накормили пирожными с цианистым калием, отчего тот только икнул. Тогда убийцы поняли, что старца ядом не возьмешь, и прибегнули к револьверу, а затем к ударам по голове и утоплению в проруби. Если бы в 1916 г. кн. Юсупов и депутат Пуришкевич были столь же гуманны, как нынешние чекисты, дело кончилось бы тем, что икающего старца отправили по прямому проводу в Берлин и там вылечили в клинике Шарите.

Чудесно исцеленный А. А. Навальный показал пример широчайшей гласности, подробно рассказав, кто оплачивал его спасение. Аренду санитарного самолета люфтваффе сообщением "Берлин – Омск - Берлин" и работу выездной бригады медиков – все вместе было оценено в 79 тыс. евро - оплатил знаменитый филантроп Б. Д. Зимин. Тогда как месячное пребывание в берлинской клинике со всеми анализами, процедурами etc. обошлось лишь в 50 тыс. евро. Больничный счет был погашен быв. зампредом ЦБ С. В. Алексашенко, курировавшим в свое время выпуск ГКО, быв. владельцем "Евросети" Е. А. Чичваркиным, и программистом Ивановым. Долечивание и реабилитацию обещал оплатить тот же Чичваркин.

Великодушие последнего тем более велико, что лондонская виноторговая компания "Гедонизм", которой он владеет, фактически разорена, в погашение долгов ему пришлось продать квартиру, а сам Чичваркин ныне промышляет на Украине тренингами и коучингами на тему "Как стать здоровым, богатым и зломогучим". Тем не менее ради милого дружка и сережку из ушка. Пример дружбы великой и трогательной.

Тем не менее, чтобы не чрезмерно напрягать Е. А. Чичваркина, впавшего в скудость, А. А. Навальный переехал из Берлина на крайний Юго-Запад Германии, в небогатое сельцо Ибах близ швейцарской границы. После всех треволнений естественна тяга к уединению. Так сотрудник Штирлица Клаус писал ему заявку на отпуск: "Штандартенфюрер! Я смертельно устал. Мои силы на исходе. Я честно работал, но больше я не могу. Я хочу отдыха". Опозиционсфюрер Навальный тоже устал и отдыхает в лесах Шварцвальда.

Но поскольку отдыхающий не простой, немецкие органы развили активную деятельность. По сообщениям региональной телекомпании SWR, в Ибах (населением всего в 350 душ) нагнали огромную псюрню тайных агентов, которые расселись по кустам и бдительно охраняют отдыхающего от врагов. Остается лишь выяснить, кто будет оплачивать все кордоны и заставы: Чичваркин или фрау Меркель.

Впрочем, в густых лесах, окружающих Ибах, легко затеряться. Лет пятнадцать назад в Верхнюю Баварию (где медведей извели два века назад) перешел из Швейцарии медведь Бруно и гулял по туристическим тропам. Так что, если ГРУ захочет снова травить А. А. Навального "Новичком", оно может призвать своих испытанных сотрудников Петрова и Боширова, и те, наряженные в медвежьи шкуры, покусятся на киберактивиста.

Навальный переехал из Берлина на крайний Юго-Запад Германии, в небогатое сельцо Ибах близ швейцарской границы

Навальный переехал из Берлина на крайний Юго-Запад Германии, в небогатое сельцо Ибах близ швейцарской границы

Фото: REUTERS

Возможно, тренировкой агентов перед заброской в Шварцвальд объясняется и происшествие в подмосковном Ногинске, где пьяные карлики, вооруженные молотом, напали на москвича, который хотел заснять их на видео. Нечто подобное есть у Вагнера в тетралогии "Кольцо Нибелунга". Там к русалкам Воглинде, Вельгунде и Флосхильде, хранящим золото Рейна, пристает уродливый карлик Альберих, а затем похищает у них золото, чтобы сковать из него волшебное кольцо. Поскольку Ибах расположен недалеко от Рейна, карлики из ГРУ могли в Ногинске тренироваться на предмет похищения золота.

Хранят золото не только русалки, но и бухгалтеры. А. Л. Кудрина, который в бытность свою министром финансов прославился непреклонным "И кроватей не дам, и умывальников", поздравил с юбилеем А. Б. Чубайс: "Кудрин – медленный, неторопливый авианосец. Долго разворачивается, размышляет, но когда принял решение и выбрал курс – будет идти вперед, пока не сделает и ничто его не остановит".

Авианосцы – это нечто американское, на тему 6-го флота США, - отечественного же политика уместнее сравнивать с линкором или крейсером –

"Что тебе снится, крейсер наш Кудрин,

В час, когда солнце встает над Невой".

Но сам образ – "Все пропьем, но флот не опозорим" – конечно, яркий и выпуклый. Тем более, что А. Л. Кудрин все не пропивал, а совсем наоборот.

Но далее А. Б. Чубайса понесло куда-то не туда. Вернувшись к вечной теме "Давай денги! Денги давай!", он сравнил российский венчурный рынок без инвестиций негосударственных пенсионных фондов (НПФ) с бассейном без воды. Т. е. покуда длинные деньги пенсионеров не будут направлены на рисковые нвестиции, нанотехнологии так и будут буксовать.

Конечно, отсутствие живительной влаги губительно –

"Коль в бассейне нет воды,

Воду выпили <враги>".

Но глубокая диалектика чубайсовой мысли в том, что, поздравив А. Л. Кудрина, чья гениальность заключалась в превращении доходов в сокровища –

"Ступайте, полно вам по свету рыскать,

Служа страстям и нуждам человека.

Усните здесь сном силы и покоя,

Как боги спят в глубоких небесах...",

сам он пожелал, чтобы пенсионное золото, любящее консервативный подход – если инвестировать, то в очень надежные активы, послужило бы нуждам нанотехнологии, которая, напротив, является довольно рисковым делом. Как это понравится вкладчикам НПФ (если таковые еще остались), нанотехнолога не интересует. Можно и так, но почему нанотехнолог думает, что зато его нужды всем интересны?

Впрочем, командиры промышленности вообще полюбили смелые заявления. Глава Минпрома Д. В. Мантуров приветствовал валютные пляски, заявив, что падение курса рубля — это "круто". По его мнению, ослабление рубля почти на 20% станет благоприятным для российских компаний, не зависящих от импорта.

Остается выяснить, много ли таких компаний. Если поскрести, выясняется, что и автопром, и авиапром очень даже зависят от импортных комплектующих. А в таких областях, как медицина, так и вообще полный швах. Например, зубные импланты (и много еще зубного) – на 100% импортные.

Да и в целом видимо не существует в России компаний, независимых от импорта - так что министр, приветствующий обвал рубля, сильно погорячился.

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