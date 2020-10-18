Эпидемия коронавируса не помешает школьникам в полном объеме освоить учебную программу

На карантин в связи с коронавирусом закрыто примерно 100-110 школ Фото: Михаил ФРОЛОВ

Несмотря на рост заболеваемости коронавирусом в России, ни о каком локдауне в системе образования речь не идет, заявил министр просвещения Сергей Кравцов в интервью агентству ТАСС. По словам министра, на карантин в связи с коронавирусом закрыто примерно 100-110 школ. Учитывая, что в стране более 40 тысяч общеобразовательных учебных заведений, то число карантинных школ составляет примерно 0,31% от общего числа. В регионах в зависимости от эпидемиологической обстановки принимают различные меры защиты здоровья учеников и учителей - например, в Москве после каникул учеников старших классов переведут на дистант. Но непрерывный образовательный процесс сохраняется на всей территории страны. Планирует ли Министерство просвещения рекомендовать региональным школам по примеру Москвы уйти на каникулы?

- Принятые в Москве меры основаны на текущей эпидемиологической ситуации, пояснил Сергей Кравцов. - В каждом регионе должны соблюдаться профилактические требования и рекомендации, и решения принимаются в зависимости от ситуации, которая сложилась в субъекте. Директора школ должны обратить внимание, что при изменении учебного графика, изменении сроков каникул, при выборе дистанционного формата обучения важно своевременно корректировать основную образовательную программу, чтобы не допустить пробелы в освоении учебного материала.

Министр заверил, что в случае перехода того или иного региона на дистанционное обучение, министерство окажет организационную и консультационную помощь с тем, чтобы школьники гарантированно получили полный объем учебной программы этого года.