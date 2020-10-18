Более 10 тысяч проектов подано на конкурс президентских грантов

6,4% участников подавали заявки на конкурс впервые. Фото: Фонд президентских грантов

Завершен прием заявок на первый конкурс президентских грантов 2021 года. В эту волну организаторы получили 10 063 проекта со всей страны.

Победителей конкурса назовут до 15 января 2021 года, а финансирование поддержанных проектов начнется с 1 февраля.

Между победителями конкурса распределят первую часть средств, предусмотренных на грантовую поддержку некоммерческих организаций в 2021 году. В проекте федерального бюджета на это заложено 10,2 миллиарда рублей. Кстати, в этом году эта сумма впервые включает в себя софинансирование региональных программ поддержки некоммерческих организаций.

Среди поданных заявок самыми популярными направлениями стали охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни (1 799 проектов), социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан (1 389 инициатив), сохранение исторической памяти (1 225).

Половина заявителей запросили гранты на сумму от 500 тысяч до 3 миллионов рублей. Еще треть инициатив претендует на поддержку в размере до 500 тысяч рублей – 32,7%.

6,4% участников подавали заявки на конкурс впервые.

Напомним, что система государственной грантовой поддержки некоммерческих организаций существует с 2006 года. А с апреля 2017 года единым оператором грантов Президента Российской Федерации является Фонд президентских грантов. По результатам конкурсов некоммерческие организации получают средства на воплощение в жизнь социальных, культурных, образовательных и других социально значимых проектов.

Всего с 2017 в Фонд президентских грантов было подано 87 569 проектов. 15 877 из них уже получили поддержку на общую сумму 32,8 миллиарда рублей.