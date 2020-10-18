Депутаты предложили владельцам ресторанов раздавать еду бездомным

Сейчас в стране порядка 1,5-3 млн бездомных. При этом помощью им занимаются в основном негосударственные благотворительные фонды Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кафе и рестораны могут получить налоговые льготы, если будут раздавать нераспроданную еду бездомным. Это не касается просроченных продуктов. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Максим Зайцев.

По его словам, сейчас в стране порядка 1,5-3 млн бездомных. При этом помощью им занимаются в основном негосударственные благотворительные фонды.

- Для организаций общественного питания в нашей стране установлены строгие санитарные правила, - отметил депутат Зайцев в письме на имя министра финансов РФ Антона Силуанова. – Согласно этим требованиям, вечером после закрытия кухни сотрудники должны утилизировать продукты и заготовки, если срок их хранения не позволит использовать их на следующий день.

Именно такие продукт народный избранник предлагает передавать бездомным – и тем организациям, которые занимаются помощью им. Такую еду вполне можно съесть вечером, то есть просрочкой она не является. Но из-за того, что кафе или ресторан закрываются, у них просто нет возможности продать продукты.

Какие именно налоговые преференции могут быть предложены предприятиям общепита, пока не уточняется. Но эксперты говорят, что продуктовым магазинам сейчас выгодней просто выкидывать еду: если списать просроченные продукты, за них не придется платить налог на прибыль. А вот если пожертвовать на благотворительность, товары будут считаться реализованными — с вытекающими из этого налоговыми последствиями.

Это не первый раз, когда в России пытаются решить проблему непроданных продуктов и просрочки. С одной стороны, магазины списывают тонны продуктов, которые не успели продать. С другой, есть десятки, если не сотни тысяч людей, которым эти продукты пришлись бы очень кстати. Так почему же нельзя просто отдать нищим и бездомным нераспроданную снедь?

Оказывается, бесплатная раздача продовольствия напрямую запрещена правилами. Она противоречит федеральному закону «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». Из-за этого и запрещают всевозможные полки с бесплатными продуктами для бедняков. Получается, логика у чиновников такая: лучше уж никакой еды для малоимущих, чем продукты неясного качества.

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