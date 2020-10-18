Учителей не будут отстранять от работы за отказ прививаться от коронавируса

В случае отказа от прививки педагогов никто будет отстранять от работы - это дело добровольное Фото: Алексей БУЛАТОВ

Только за первую неделю сентября в России коронавирусом заболели около 1000 учителей. Возможно, это связано с тем, что вирус в школу приносят дети, которые сами болеют по большей части бессимптомно. В Москве здоровье возрастных учителей 65+ планируют защитить с помощью перевода на дистанционную работу. Они будут вести занятия на удаленке, а непосредственно в классе их заменят выпускники и студенты старших курсов педагогических вузов. Еще один способ защиты это массовая вакцинация учителей вакцинами “Спутник V” и “ЭкоВакКорона”, которые уже прошли государственную регистрацию. Будет ли вакцинация обязательной для педагогов? На этот вопрос министр просвещения Сергей Кравцов ответил в интервью агентству ТАСС.

- В случае отказа от прививки педагогов никто будет отстранять от работы - это дело добровольное, - пояснил министр. - Когда начнется плановая работа по вакцинации от коронавируса, то учителям будет предложена эта возможность и это, безусловно, хорошо, что у нашей страны подобные возможности имеются. Но, повторюсь, это будет добровольный процесс.

При этом Сергей Кравцов отметил, что в регионах ведется регулярное тестирование педагогов, которое позволяет вовремя выявить заболевание. Напомним, что вакцины “Спутник V” и “ЭкоВакКорона” проходят пострегистрационные испытания на расширенном возрастном диапазоне. Это значит, что вакцину добровольно испытывают на себе люди, которые находятся в группе риска по возрасту и состоянию здоровья.

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